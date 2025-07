Lidl verkauft bald einen 55-Zoll-Fernseher zum kleinen Preis

Es muss nicht immer ein riesiger OLED-Fernseher für sehr viel Geld sein. Wenn ihr einfach nur einen 55-Zoll-Smart-TV für den schmalen Geldbeutel sucht, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft 55-Zoll-Fernseher für 279 Euro

Die Auswahl an 55-Zoll-Fernsehern ist riesig. Ihr bekommt sie teilweise zu richtig guten Preisen. Lidl setzt am 31. Juli 2025 noch eins drauf. In den Filialen wird der TCL 55P6K für nur 279 Euro verkauft. Zum Verkaufsstart soll der Fernseher auch bei Lidl im Onlineshop angeboten werden (bei Lidl anschauen). Das zumindest verspricht der Prospekt:

Der TCL-Fernseher bei Lidl ist ein aktuelles 2025er-Modell. (© Lidl-Prospekt / TCL / Screenshot: GIGA)

Bei anderen Händlern müsst ihr etwas mehr bezahlen:

TCL 55P6K 4K-HDR-TV mit 55 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 11:45 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Fernsehers bei Lidl?

Für alle, die einen günstigen und guten Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll suchen.

Für alle, die einen Smart-TV mit umfangreichem Funktionsumfang haben wollen.

Wer wirklich großen Wert auf die beste Bildqualität legt, ist bei diesem Modell hier falsch. Die Bildqualität ist okay, aber nicht vergleichbar mit einem viel teureren OLED-Fernseher.

Der TCL 55P6K präsentiert sich als durchdachtes Entertainment-System, das weit mehr bietet als gewöhnliches Fernsehen. Es ist der typische Triple-Tuner verbaut (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2), ihr könnt aber auch alle Smart-TV-Funktionen nutzen, die ihr so im Alltag braucht, um eure Serien und Filme zu streamen. Mit der 4K-UHD-Auflösung liefert der TV dabei gestochen scharfe Bilder. Das UHD-Upscaling sorgt dafür, dass gewöhnliche HD-Inhalte bestmöglich angezeigt werden.

Die Direct-LED-Technologie ermöglicht dabei eine präzise Steuerung der Bildhelligkeit und sorgt für beeindruckende Kontraste – optional auch im HDR-Modus. Die Konnektivität lässt kaum Wünsche offen: Drei HDMI-Anschlüsse, USB 3.0, LAN und WLAN decken alle gängigen Verbindungsstandards ab. Das Soundsystem mit 2 x 10 Watt und Dolby Atmos sorgt für satten Klang.

Anzeige

Das elegante Design des TCL 55P6K in Brushed Metal sorgt dabei für einen edlen Auftritt im Wohnzimmer. Praktisch: Dank VESA-Standard (200 x 200 mm) lässt sich der Fernseher auch problemlos an der Wand montieren.

Alternative von JVC

55-Zoll-Fernseher kosten im Normalfall mindestens 300 Euro – tendenziell eher mehr. Deswegen war es gar nicht so einfach, eine vergleichbare Alternative zu finden. Bei Amazon sind wir auf ein Modell von JVC mit ähnlichen Eigenschaften gestoßen. Der TV kostet nur 10 Euro mehr. Er kommt mit TiVo-Betriebssystem, das eine einfache Bedienung garantieren soll.

JVC-Fernseher mit 55 Zoll und Smart-TV-Funktionen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 12:32 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.