Lidl verkauft bald einen großen Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung, den sich jeder leisten kann

Wer sagt, dass festliche Stimmung teuer sein muss, hat diesen Weihnachtsbaum von Lidl noch nicht gesehen.
Lidl verkauft LED-Weihnachtsbaum für 39,99 Euro
Der künstliche LED-Weihnachtsbaum von Livarno Home bringt ab dem 17. November bei Lidl Feststimmung in jedes Zuhause – und das für nur 39,99 Euro. Mit einer Höhe von rund 210 Zentimetern und 180 warmweißen LEDs sorgt er für ein beeindruckendes Lichtermeer, das sowohl drinnen als auch draußen funktioniert.
Die Zweige sind flexibel formbar, was das Schmücken besonders einfach macht, und ein robuster Metallständer mit bodenschonenden Fußkappen sorgt für sicheren Stand. Dank 6-Stunden-Timer leuchtet der Baum abends automatisch, ohne dass man ihn jedes Mal neu einschalten muss und schaltet sich nach der Zeitspanne auch automatisch ab.
Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:
Wollt ihr einen kleineren Baum für weniger Geld, solltet ihr bei Amazon reinschauen:
Für wen lohnt sich der Kauf des LED-Weihnachtsbaums bei Lidl?
- Perfekt für Familien, die einen großen, langlebigen Baum suchen, ohne jedes Jahr neue Deko oder Nadeln im Wohnzimmer zu haben.
- Ideal für Draußen-Fans, die ihren Balkon oder Garten festlich beleuchten möchten – der Baum ist wetterfest und mit Erdspießen gesichert.
- Weniger geeignet für Minimalisten, die wenig Platz haben oder lieber auf natürliche Tannen setzen – mit über zwei Metern Höhe braucht er ordentlich Raum.
Der Livarno-Home-Baum ist eine clevere Alternative zu echten Tannen: kein Nadeln, kein Entsorgen, kein jährlicher Neukauf. Besonders praktisch ist der einfache Aufbau – auspacken, zusammenstecken, Zweige zurechtbiegen, Stecker rein, fertig. Wer mag, kann zusätzlich Kugeln, Schleifen oder eine Lichterkette anbringen, denn der Baum wird ohne Dekoration verkauft.
Auch optisch überzeugt er: Die 180 LEDs in warmweiß schaffen sofort eine gemütliche Atmosphäre – das Licht wirkt angenehm weich und erinnert an klassische Kerzenbeleuchtung. Kombiniert mit einem Durchmesser von etwa 106 Zentimetern füllt der Baum den Raum, ohne überladen zu wirken.
Bei einem Preis von unter 40 Euro ist das Angebot ein echtes Schnäppchen, das nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schont. Denn wer einmal in diesen Baum investiert, kann ihn viele Jahre wiederverwenden – Jahr für Jahr, Lichterglanz inklusive.
