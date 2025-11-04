Lidl verkauft bald einen großen Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung, den sich jeder leisten kann

Wer sagt, dass festliche Stimmung teuer sein muss, hat diesen Weihnachtsbaum von Lidl noch nicht gesehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft LED-Weihnachtsbaum für 39,99 Euro

Der künstliche LED-Weihnachtsbaum von Livarno Home bringt ab dem 17. November bei Lidl Feststimmung in jedes Zuhause – und das für nur 39,99 Euro. Mit einer Höhe von rund 210 Zentimetern und 180 warmweißen LEDs sorgt er für ein beeindruckendes Lichtermeer, das sowohl drinnen als auch draußen funktioniert.

Anzeige

Die Zweige sind flexibel formbar, was das Schmücken besonders einfach macht, und ein robuster Metallständer mit bodenschonenden Fußkappen sorgt für sicheren Stand. Dank 6-Stunden-Timer leuchtet der Baum abends automatisch, ohne dass man ihn jedes Mal neu einschalten muss und schaltet sich nach der Zeitspanne auch automatisch ab.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Schöner LED-Weihnachtsbaum für kleines Geld. (© Lidl-Prospekt / Livarno Home / Screenshot: GIGA)

Wollt ihr einen kleineren Baum für weniger Geld, solltet ihr bei Amazon reinschauen:

ISOISL 120cm Künstlicher Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung Mit 150 warmweißen LEDs, 340 PVC-Zweigen und stabilem Metallständer. In nur 3 Minuten aufgebaut. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 12:05 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des LED-Weihnachtsbaums bei Lidl?

Perfekt für Familien, die einen großen, langlebigen Baum suchen, ohne jedes Jahr neue Deko oder Nadeln im Wohnzimmer zu haben.

Ideal für Draußen-Fans, die ihren Balkon oder Garten festlich beleuchten möchten – der Baum ist wetterfest und mit Erdspießen gesichert.

Weniger geeignet für Minimalisten, die wenig Platz haben oder lieber auf natürliche Tannen setzen – mit über zwei Metern Höhe braucht er ordentlich Raum.

Der Livarno-Home-Baum ist eine clevere Alternative zu echten Tannen: kein Nadeln, kein Entsorgen, kein jährlicher Neukauf. Besonders praktisch ist der einfache Aufbau – auspacken, zusammenstecken, Zweige zurechtbiegen, Stecker rein, fertig. Wer mag, kann zusätzlich Kugeln, Schleifen oder eine Lichterkette anbringen, denn der Baum wird ohne Dekoration verkauft.

Auch optisch überzeugt er: Die 180 LEDs in warmweiß schaffen sofort eine gemütliche Atmosphäre – das Licht wirkt angenehm weich und erinnert an klassische Kerzenbeleuchtung. Kombiniert mit einem Durchmesser von etwa 106 Zentimetern füllt der Baum den Raum, ohne überladen zu wirken.

Anzeige

Bei einem Preis von unter 40 Euro ist das Angebot ein echtes Schnäppchen, das nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schont. Denn wer einmal in diesen Baum investiert, kann ihn viele Jahre wiederverwenden – Jahr für Jahr, Lichterglanz inklusive.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.