Lidl verkauft bald einen Wecker für 11,99 Euro, der eine besondere Zusatzfunktion bietet

Damit reicht ein Blick an die Zimmerdecke, um zu wissen, wie spät es ist.

Lidl verkauft Funk-Projektionswecker für 11,99 Euro

Ab dem 22. September bietet Lidl wieder ein Technik-Schnäppchen an, das vor allem Morgenmuffel freuen dürfte. Der Funk-Projektionswecker kostet dann nur 11,99 Euro – 20 Prozent weniger als bisher. Das Angebot gilt in den Filialen vom 22. bis 27. September und parallel online, solange der Vorrat reicht.

Funk-Projektionswecker Ab dem 22. September 2025 bei Lidl für 11,99 Euro im Angebot Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 11:24 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Funk-Projektionsweckers bei Lidl?

Menschen, die nachts schnell und bequem die Uhrzeit sehen wollen, ohne nach dem Handy oder der Uhr greifen zu müssen.

Reisende, die Wert auf eine zweite Zeitzone legen und ein kompaktes, leichtes Gerät mit Netz- oder Batteriebetrieb suchen.

Personen, die ein besonders helles oder großflächiges Display im Tageslicht benötigen – hier kann die Lesbarkeit eingeschränkt sein.

Das Besondere an dem Gerät: Es kann Uhrzeit, Weckzeit oder Raumtemperatur nicht nur auf seinem Display anzeigen, sondern auch großflächig an Wand oder Decke projizieren. So reicht nachts ein kurzer Blick nach oben, um zu sehen, wie spät es ist. Dank vier wählbarer Projektionsrichtungen (90°, 180°, 270°, 360°) lässt sich die Anzeige optimal anpassen. Im Netzbetrieb läuft die Projektion dauerhaft, im Batteriebetrieb aktiviert sie sich auf Knopfdruck.

Neben der Projektionsfunktion bietet der Wecker weitere Extras. Zwei getrennte Weckzeiten mit Schlummerfunktion machen ihn alltagstauglich für Paare oder für unterschiedliche Wochentage. Praktisch ist auch die zweite Zeitzone, die besonders für Reisen nützlich ist. Die automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit nimmt euch das manuelle Nachstellen ab. Auf dem großen LC-Display erscheinen Tag, Monat sowie entweder die Kalenderwoche oder der Wochentag, wählbar in fünf Sprachen.

Das Gerät ist sowohl mit Netzadapter als auch mit Batterien nutzbar. Beides liegt bereits im Paket bei, ebenso eine Bedienungsanleitung. Mit Maßen von rund 13 × 9,6 × 5 cm und einem Gewicht von 177 Gramm ist der Wecker kompakt und leicht genug, um ihn auch auf Reisen mitzunehmen. Ihr habt die Wahl zwischen den Farben Schwarz und Weiß.

Gute Bewertungen im Onlineshop

Im Online-Shop von Lidl wird das Modell aktuell mit 4,2 von 5 Sternen bewertet, 80 Prozent der Kunden empfehlen es weiter. Besonders gelobt wird die klare Projektion. Kritische Stimmen verweisen auf die Lesbarkeit des Displays bei Tageslicht, insgesamt überwiegen aber die positiven Erfahrungen.

