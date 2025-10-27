Lidl verkauft ein Gerät für 11,99 Euro, das in jedem Haushalt hängen sollte

Für weniger als 12 Euro verkauft Lidl ein Gadget, das buchstäblich Leben retten kann.

Lidl verkauft Kohlenmonoxidmelder für 11,99 Euro

Ein Gerät, das kaum größer ist als ein Smartphone, aber im Ernstfall den Unterschied zwischen Leben und Tod machen kann: Ab dem 6. November verkauft Lidl den Smartwares Kohlenmonoxidmelder FGA-1305 für nur 11,99 Euro – ein Rabatt von satten 57 Prozent gegenüber der UVP von 27,99 Euro. Das Angebot gilt sowohl in den Filialen als auch online – und kann dort sogar schon frühzeitig bestellt werden:

Smartwares CO-Melder Kohlenmonoxid-Melder mit elektrochemischem Sensor, 85 dB Alarmsignal und 10 Jahren Sensorlebensdauer. Inkl. Batterien und Befestigungsmaterial. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 09:45 Uhr

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Der Kohlenmonoxidmelder bietet eine lange Lebensdauer. (© Lidl-Prospekt / Smartwares / Screenshot: GIGA)

Amazon unterbietet Lidl sogar:

Putogesafe Kohlenmonoxid Melder mit 10-Jahres-Batterie Zuverlässiger CO-Melder mit LCD-Display, 85 dB Alarm und 3-farbiger Statusanzeige. Nach EN 50291 zertifiziert, ideal für Zuhause, Wohnmobile und Boote. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 06:02 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Haushalte mit Gasheizung oder Kamin: Hier besteht ein reales Risiko für CO-Austritt – der Melder bietet einfache, zuverlässige Sicherheit.

Für Vermieter oder Ferienhausbesitzer: Ideal, um die Sicherheit in selten genutzten Wohnungen oder Ferienhäusern zu erhöhen.

Weniger sinnvoll für reine Elektrohaushalte: Wer komplett ohne Gas, Ofen oder offene Flammen heizt, profitiert kaum vom Gerät.

Der Melder reagiert auf Kohlenmonoxid (CO) – ein Gas, das weder sichtbar noch riechbar ist, aber hochgiftig wirkt. Schon wenige Atemzüge können ausreichen, um das Bewusstsein zu verlieren. Besonders in Haushalten mit Gasheizungen, Kaminöfen oder Durchlauferhitzern ist ein CO-Melder daher keine Spielerei, sondern ein echter Lebensretter.

Mit einem Wirkungsbereich von etwa 40 Quadratmetern eignet sich das Modell ideal für Wohnräume, Schlafräume oder Heizungsräume. Ein integrierter Testschalter ermöglicht es, die Funktionsfähigkeit regelmäßig zu überprüfen. Praktisch: Der Melder zeigt automatisch an, wenn die Batterie schwach ist – sie kann problemlos ausgetauscht werden.

Der Smartwares-Melder nutzt einen hochwertigen Sensor, der laut Hersteller bis zu 10 Jahre hält. Sollte eine gefährliche CO-Konzentration erkannt werden, ertönt ein lauter Alarm mit über 85 Dezibel – genug, um selbst tief schlafende Bewohner wachzurütteln.

Das Gerät lässt sich einfach an der Wand montieren, idealerweise in der Nähe von Gasthermen oder Öfen. Durch das schlichte, weiße Design fügt es sich unauffällig in jede Wohnung ein. Wer sich bislang auf „reine Vorsicht“ verlassen hat, bekommt hier die Chance, für unter zwölf Euro eine potenziell lebensrettende Absicherung zu installieren.

Besonders in den kommenden Wintermonaten, wenn Heizungen und Öfen wieder auf Hochtouren laufen, kann das Thema Kohlenmonoxid schnell gefährlich werden – etwa durch undichte Abgasrohre oder blockierte Kamine. Genau hier setzt der Smartwares-Melder an: Er warnt frühzeitig, bevor die Konzentration lebensbedrohlich wird.

