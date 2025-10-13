Lidl verkauft ein Gerät für 12,99 Euro, das eure Heizkosten deutlich senkt

Wenn der Winter kommt, kann ein kleines Gerät von Lidl am Heizkörper plötzlich zum besten Freund eures Geldbeutels werden.

Lidl verkauft Heizkörperthermostat für 12,99 Euro

Wenn Lidl am 13. Oktober sein neues Heizkörperthermostat in die Regale legt, lohnt sich der Besuch in der Filiale besonders. Für nur 12,99 Euro – also 23 Prozent weniger als zuletzt – bietet der Discounter ein Zubehör, das verspricht, die Heizkosten um bis zu 30 Prozent zu senken. Und das nicht mit Hightech-Spielereien, sondern mit cleverer Programmierung und einfacher Bedienung.

Im Prospekt ist das Angebot bereits gelistet:

Der Heizkörperthermostat von Lidl kostet nur 12,99 Euro. (© Lidl-Prospekt / Tronic / Screenshot: GIGA)

Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr jetzt schon bei Lidl im Onlineshop bestellen (bei Lidl anschauen).

Wisst ihr bereits, dass ihr mehrere Heizkörper versorgen wollt, lohnt ein Blick zu Amazon. Dort bekommt ihr das 5er-Pack günstiger:

Für wen lohnt sich der Kauf des Heizkörperthermostats bei Lidl?

Wer tagsüber selten zu Hause ist, kann feste Heizzeiten einstellen und so nur heizen, wenn es wirklich nötig ist – das spart spürbar Energie und Kosten.

In Haushalten mit mehreren Personen und unterschiedlichen Tagesabläufen hilft das Thermostat, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern – ohne ständiges Nachregeln.

Wer bereits smarte Heizlösungen mit App-Steuerung oder Sprachassistent nutzt, wird das Lidl-Thermostat vermutlich als zu einfach empfinden – es bietet keine WLAN- oder Bluetooth-Anbindung.

Das elektronische Thermostat von Tronic ersetzt den klassischen Drehregler am Heizkörper. Über ein kleines Display und Tasten lassen sich für jeden Tag bis zu neun Heiz- und Sparzeiten festlegen. So heizt ihr nur dann, wenn ihr es wirklich braucht – etwa morgens im Bad oder abends im Wohnzimmer. Wer spontan lüftet, profitiert von der Fenster-offen-Erkennung: Das Thermostat registriert den Temperaturabfall und schaltet die Heizung automatisch herunter.

Neben den Basisfunktionen hat Tronic seinem Modell einige Extras spendiert. Die Frostschutzfunktion verhindert, dass Heizkörper in kalten Räumen einfrieren. Eine Kindersicherung schützt vor versehentlichem Verstellen, während die Boost-Funktion den Heizkörper auf Knopfdruck kurzzeitig voll aufdreht – ideal, wenn ihr schnell Wärme braucht. Auch eine Urlaubsfunktion ist integriert, um Energie zu sparen, wenn niemand zu Hause ist.

Batterien sind im Lieferumfang bereits enthalten, und auch technisch weniger versierte Nutzer sollen das Gerät ohne Werkzeug montieren können. Im Vergleich zu anderen programmierbaren Thermostaten, die oft zwischen 15 und 25 Euro kosten, bietet Lidl hier ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade zum Start der Heizsaison dürfte das Angebot viele ansprechen, die ihre Energiekosten senken wollen, ohne gleich ein ganzes Smart-Home-System einzurichten.

Ob die versprochene Ersparnis von 30 Prozent tatsächlich erreicht wird, hängt natürlich vom Nutzungsverhalten ab. Doch wer regelmäßig lüftet, Räume nicht dauerhaft beheizt und feste Zeiten einstellt, kann spürbar Energie sparen – und den Winter mit etwas weniger Bauchschmerzen bei der Nebenkostenabrechnung genießen.