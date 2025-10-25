Lidl verkauft ein Gerät, mit dem eine der lästigsten Aufgaben im Haushalt zum Kinderspiel wird

Ob Putzen, Spülen oder Waschen – Hausarbeit macht kaum jemand gerne. Mit diesem Gadget bekommt ihr zumindest eine nervige Tätigkeit abgenommen.

Diese Arbeit bleibt euch erspart

Ihr findet Fensterputzen lästig. Dann hat Lidl ab dem 30. Oktober 2025 für 469 Euro den Ecovacs Fensterputz-Robotor "Winbot W2 Pro OMNI" im Angebot (nur via Lidl online verfügbar).

Für wen lohnt sich ein Fensterputz-Roboter?

Familien: Wenn ihr eine große Familie habt und ohnehin viel Zeit in die Hausarbeit investieren müsst, dann ist ein Fensterputz-Roboter die ideale Unterstützung. So bleibt vielleicht mehr Zeit für einen Spieleabend.

Senioren: Ältere Menschen sind womöglich nicht mehr so mobil, sodass das regelmäßige Fensterputzen zur mühsamen Arbeit geworden ist. Auch dann lohnt sich dieses smarte Gadget als elektronische Haushaltshilfe.

Singles: Für alle, die in kleinen Wohnungen leben, ist ein Fensterputz-Roboter wohl keine sinnvolle Anschaffung. Denn viele Fenster oder große Fensterfronten werdet ihr zu Hause vermutlich nicht reinigen müssen.

Das bekommt ihr mit dem "Winbot W2 Pro OMNI" von Lidl

Ausgestattet mit einem Lithium-Akku von 4500 mAh, kann das Gerät entweder im Batteriemodus oder im Plug-in-Modus genutzt werden. Also könnt ihr ihn auch mit Stecker verwenden. Im kleinsten Fall ist der Roboter für Fenster mit 30 x 40 Zentimetern geeignet.

Der "Winbot W2 Pro OMNI" verfügt über 7 Modi, von der Schnellreinigung bis zur Hochleistungsreinigung, mit seinen Dreifachdüsen sorgt der Fensterputz-Roboter für eine zuverlässige Reinigung. Die 6-in-1 Multifunktionsstation lädt das Gerät zuverlässig, eine Reinigungslösung ist im Lieferumfang enthalten.

Das sind die Alternativen zum Lidl-Fensterputz-Roboter

Etwas günstiger wird es mit dem "C1" von DREAME (bei Amazon anschauen). Für aktuell 339 Euro bekommt ihr hier eine passende, aber kabelgebundene Alternative, die mit Effizienz und Intelligenz punktet.

Mit einer Saugkraft von 5.500 Pa reinigt der Fensterputz-Roboter zuverlässig auf Fliesen, Glas, Marmor, Spiegeln und anderen Flächen. Mit der CornerClean-Technologie werden auch die Ecken sauber, per Dual-Spray-Funktion wird das Reinigungsmittel gleichmäßig verteilt – und das Gerät merkt sich die letzte Stelle und macht dort weiter.

Amazon-Käufer Mikai lobt nicht nur die intuitive Bedienung, sondern auch, dass das Gerät per App bedient werden kann: "Die Einrichtung ging erstaunlich leicht: Netzkabel anschließen, Sicherungsseil befestigen, und per Knopfdruck war der Roboter startklar. Die App (sofern man sie nutzen möchte) ist übersichtlich und erklärt die Bedienung gut, auch wenn die Übersetzung an manchen Stellen etwas holprig ist."

Auf ein handlicheres und günstigeres Gerät könnt ihr mit dem HUTT C65 Window Cleaning Robot für 209,99 Euro zurückgreifen (im Kaufland-Onlineshop ansehen). Ausgestattet mit einem leistungsstarken Wasserjet werden auch hartnäckige Verschmutzungen wie Vogelkot, Staub oder Sand zuverlässig entfernt.

Ein Kaufland-Kunde ist von der Flexibilität und der Renigungsleistung des HUTT C65 offensichtlich angetan: "Toller Artikel. Nach Erhalt sofort losgelegt und gesäubert wie bodenlange Fenster, keine Schlieren. Schrankfronten, Duschkabine, Haustür und Spiegel. Bin total begeistert, wie sauber alles geworden ist."

