Lidl verkauft ein praktisches Gerät, mit dem eine der lästigsten Aufgaben im Haushalt zum Kinderspiel wird

Bei Lidl gibt es jetzt einen Haushaltshelfer der besonderen Art: Ein vollautomatischer Hemden- und Blusenbügler wird euch eine der langweiligsten Aufgaben im Haushalt abnehmen. Der Bügler ist gerade mit 55 Prozent im Angebot und kostet nur noch 44,99 Euro im Online-Shop von Lidl.

Hemden bügeln oder lieber mit Falten herumlaufen? Diese Frage müsst ihr euch mit dem Hemdenbügler nicht mehr stellen – ja, das gibt es tatsächlich: Einen Bügler, der euch die Arbeit fast komplett abnimmt. Mit ihm trocknet ihr eure Hemden nämlich nicht nur, sondern bekommt sie auch faltenfrei.

Der Hemdenbügler von Lidl kostet momentan 44,99 Euro statt 99,99 Euro mit einem Rabatt von 55 Prozent. Ihr könnt ihn direkt im Lidl Online-Shop kaufen.

Hemdenbügler bei Lidl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 13:59 Uhr

Für wen lohnt sich der Hemdenbügler bei Lidl?

Alle, die oft feine Hemden, Blusen oder T-Shirts tragen wollen oder müssen

Alle, die Falten hassen

Alle, die ungern bügeln oder kein Bügeleisen besitzen

Alle, die ihre feinen Hemden, Blusen oder T-Shirts schonend trocknen möchten

Jeder, der gerne bügelt

Der Hemdenbügler von Lidl trocknet und bügelt die Hemden, Blusen und T-Shirts gleichzeitig, wobei er eine Timer- und Heißluftfunktion besitzt. Zudem soll er schonender als ein Wäschetrockner oder Bügeleisen sein – ihr tut also auch eurer Kleidung etwas Gutes.

Das Gerät hat eine Leistung von maximal 1.800 Watt. Mit ihm bekommt ihr Hemden, Blusen, T-Shirts und trocknergeeignete Pullover frei von Falten. Nahezu alle Kleidergrößen passen auf den Hemdenbügler.

So sieht der Hemdenbügler bei Lidl aus. (© Lidl / Cleanmaxx)

Lidl-Kunden sind zufrieden, doch man muss wissen, was man sich anschafft

Der Hemdenbügler im Lidl Online-Shop hat bei 101 Rezensionen eine Wertung von 4,2/5. Die meisten Kunden sind also zufrieden und einige schwören sogar, nie wieder ohne den Bügler sein zu wollen.

Allerdings sollte man wissen, worauf man sich einlässt: Der Hemdenbügler benötigt auch ein wenig Platz und ihr könnt jedes Kleidungsstück nur einzeln „bügeln“. Geräuschlos ist der Hemdenbügler auch nicht, obwohl er recht leise sein soll. Überlegt, wie viele Kleidungsstücke ihr ohne Falten haben wollt und ob ihr auch genug Platz habt, um den Bügler nicht ständig ein- und auspacken zu müssen.

