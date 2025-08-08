Lidl verkauft einen Alltagshelfer für 9,99 Euro, den jeder besitzen sollte

Jeder von uns kennt das Problem. Im Haushalt fallen immer kleinere Reparaturarbeiten an. Blöd nur, wenn man kein passendes Werkzeug zur Hand hat. Wollt ihr nicht viel Geld ausgeben, dann bekommt ihr ab dem 4. August 2025 bei Lidl einen kleinen Akkuschrauber zum Schnäppchenpreis.

Lidl verkauft Mini-Akkuschrauber für 9,99 Euro

Es muss nicht immer gleich Werkzeug für viel Geld sein, wenn im Alltag eher kleinere Arbeiten wie das Festziehen einer Schraube, Lösen einer Lampe oder Aufbauen eines Regals anfallen. Genau für den Fall gibt es kleine Akkuschrauber. Lidl verkauft ab dem 4. August 2025 genau so ein Modell für nur 9,99 Euro in den Filialen und online. Bei Letzterem fallen Versandkosten an – ihr müsst dafür nicht warten (bei Lidl anschauen).

Parkside Mini-Akkuschrauber (PAS 4 D7) mit Akku und Ladekabel

Während Lidl im Prospekt nur das günstige Modell bewirbt, gibt es noch eine Version im Onlineshop, die zusätzliche Aufsätze mitbringt. Dadurch wird der Mini-Akkuschrauber zum Grillgebläse, zum Korkenzieher und zur Salz- und Pfeffermühle (bei Lidl anschauen).

Parkside Mini-Akkuschrauber-Set (PAS 4 D7) mit 4 BBQ-Aufsätzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 13:17 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Mini-Akkuschraubers bei Lidl?

Für alle, die keinen großen Akkuschrauber haben wollen.

Für alle, die möglichst wenig ausgeben wollen.

Der Mini-Akkuschrauber ist zwar klein und günstig, doch die Leistung und Laufzeit sind beschränkt. Zudem lässt sich der Akku nicht tauschen, wenn ihr weiterarbeiten wollt.

Der neue Parkside-4V-Akkuschrauber (PAS 4 D7) vereint innovative Ladetechnik mit kompakter Power. Als einer der ersten Akkuschrauber überhaupt verfügt er über einen USB-C-Ladeanschluss, der das lästige Jonglieren mit verschiedenen Ladegeräten überflüssig macht. Mit einem Gewicht von nur 375 Gramm und kompakten Maßen von 14 x 11,5 x 4,5 Zentimetern passt er problemlos in jede Werkzeugkiste und nimmt dort nicht viel Platz weg.

Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt der Akkuschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 10 Nm bei harten Schraubfällen. Die zweistufige Gangschaltung ermöglicht präzises Arbeiten. Besonders praktisch: Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für optimale Sicht, während die LED-Anzeige den Akkustand und die gewählte Drehrichtung anzeigt.

Im Lieferumfang enthalten ist ein 15-teiliges Bit-Set aus verchromtem Stahl, das die wichtigsten Größen für alltägliche Schraubarbeiten abdeckt. Der rutschhemmende Softgrip gewährleistet dabei sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. Besonders clever: Der Schrauber ist kompatibel mit allen Tauschaufsätzen von Parkside, wodurch sich sein Einsatzspektrum deutlich erweitert.

Die bei vielen sicher bekannte Bosch-Alternative kostet deutlich mehr:

Bosch Akkuschrauber IXO (5. Generation, 3,6 Volt integriert Akku, Drehmoment-Aufsatz, 10 Bits) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 22:40 Uhr

