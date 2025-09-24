Lidl verkauft für 4,99 Euro ein praktisches Küchen-Gadget, mit dem Rezepte einfach gelingen

Ihr greift gerne zum Kochlöffel und probiert Neues aus? Dann ist dieses Küchenutensil von Lidl wohl der perfekte Helfer für euch.

Dieses Gadget darf in keiner Küche fehlen

Für 4,99 Euro bekommt ihr ab dem 29. September 2025 in den Lidl-Filialen eine digitale Löffelwaage, die euch jedes Rezept meistern lässt. Parallel bekommt ihr den praktischen Küchenhelfer auch im Online-Store des Discounters.

Verpasst ihr das Angebot, hat Amazon für 7,99 Euro eine ähnliche digitale Löffelwaage im Angebot, die einen großen Vorteil bietet (auf Amazon ansehen).

Digitale Löffelwaage Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 12:40 Uhr

Wer braucht eine digitale Löffelwaage?

Hobbyköche: Backt und kocht ihr mit Leidenschaft und probiert gerne neue Rezepte, ist eine digitale Löffelwaage in eurer Küche die perfekte Wahl, um keine Zutaten zu verschwenden.

Tierhalter: Habt ihr Haustiere, die vielleicht krank sind und die ihr nach Maß füttern müsst, kann euch die Löffelwaage die tägliche Futtergabe erheblich erleichtern. Egal, ob es um Nass- oder Trockenfutter geht.

Profiköche: Für die Gastronomie ist ein derart günstiges Gerät eher weniger geeignet. Wer beruflich kocht, greift auf entsprechendes Profiwerkzeug zurück, bei dem ihr nicht regelmäßig Batterien wechseln müsst.

Das bekommt ihr mit der Löffelwaage von Lidl

Belastbar ist die SILVERCREST-Löffelwaage von Lidl bis 300 g. Sie verfügt über eine Skala für 15, 30, 45 ml oder 1, 2 und 3 Esslöffel. Mit der Tara-Funktion könnt ihr die Waage nullen.

Das LC-Display zeigt euch den Batteriewechsel an, Abschaltautomatik und eine Haltefunktion hat das Gerät ebenfalls. Der Löffel lässt sich problemlos abnehmen und in der Spülmaschine reinigen, Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Die Alternativen zur Lidl-Löffelwaage

Einen entscheidenden Vorteil bringt die digitale Löffelwaage von Amazon mit. Denn mit einem Fassungsvermögen von 800 g gelingen euch auf Anhieb größer dimensionierte Rezepte, wenn ihr beispielsweise für Familienfeiern kocht. Aber auch für die Fütterung von Haustieren ist der größere Löffel eher geeignet.

Amazon-Käufer Aziz yolal hat in der Löffelwaage einen passenden Küchenhelfer gefunden: „Dieses Gerät macht das Abmessen von Zutaten zum Kinderspiel. Klasse!“ Kunde Andris lobt hingegen Qualität und Genauigkeit: „Es ist robust und liefert jederzeit korrekte Messwerte. Super!“

Digitale Löffelwaage Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 12:40 Uhr

Aber auch die „ProfiCook“-Waage für 13,95 Euro von Kaufland ist einen Blick wert (bei Kaufland anschauen). Verwendbar im Messbereich bis 300 g, ebenfalls mit LCD-Display ausgestattet, verfügt das BPA-freie Gerät über dieselben Funktionen wie die Lidl-Waage, ist allerdings aus Edelstahl gefertigt – was für viele das hygienischere Material ist.

Mit mehreren 5-Sterne-Bewertungen hat die Löffelwaage von ProfiCook offensichtlich auch die Kaufland-Kundschaft überzeugt. Das Wiegen von Gewürzen, Tee, Kräutern, Mehl, Zucker und anderen Zutaten wird auch mit diesem Gerät zum Kinderspiel.

