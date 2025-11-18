Lidl verkauft großes Android-Tablet mit OLED-Display, LTE-Modem, Stift und Tasche unerwartet günstig

Lidl überrascht mit einem umfangreich ausgestatteten Android-Tablet zum attraktiven Preis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab dem 24. November bietet Lidl das Vale V12X für nur 279 Euro an – satte 44 Prozent unter dem ursprünglichen Preis von 499 Euro. Das Android-Tablet punktet mit einem 12,6-Zoll-OLED-Display, das handschriftliche Eingaben mit einem Stift akzeptiert, einem LTE-Modem und es kommt direkt mit einer Tasche. Lokal findet der Verkauf an der Kasse statt. Alternativ bekommt ihr das Gerät im Onlineshop (bei Lidl anschauen).

Bei Lidl bekommt ihr richtig viel Tablet für wenig Geld. (© Lidl-Prospekt / Vale / Screenshot: GIGA)

Zum Start am 24. November 2025 wird auch der Preis im Onlineshop angepasst:

Vale V12X Android-Tablet (12,6 Zoll) Android 15 Tablet mit AMOLED-Display, MediaTek Octa-Core Prozessor und Active Stylus. Inkl. Folio-Case und 4G LTE-Unterstützung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 11:19 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf?

Studierende und Kreative: Die Kombination aus großem OLED-Display, Stiftunterstützung und LTE macht das Tablet ideal für Notizen, Skizzen und mobiles Arbeiten.

Vielreisende und Pendler: Der starke Akku und die LTE-Funktion ermöglichen produktives Arbeiten und Streaming unterwegs – ganz ohne WLAN-Zwang.

Leistungs-Enthusiasten und Gamer: Trotz Octa-Core-Chip liegt die Performance spürbar unter Top-Tablets von Apple oder Samsung.

Das Vale-Tablet ist mit einem 12,6-Zoll-OLED-Display (2.560 x 1.600 Pixel), einem MediaTek-G99-Octa-Core-Chip, 16 GB RAM und 128 GB Speicher, der sich auf bis zu 1 TB erweitern lässt, ausgestattet. Dazu gibt es ein LTE-Modem, vier Lautsprecher, Android 15 mit Gemini, sowie einen aktiven Stift und eine magnetische Falttasche im Lieferumfang – alles in einem nur 5,99 mm dünnen Gehäuse mit 10.000-mAh-Akku.

Dass ein Tablet mit OLED-Panel und LTE-Konnektivität unter 300 Euro kostet, ist ungewöhnlich – zumal mit 16 GB RAM und Android 15 samt AI-Features. Viele Mittelklasse-Tablets in diesem Preisbereich setzen noch auf LCD-Displays und bieten keinen Stift-Support. Lidl positioniert das Vale V12X LTE damit als attraktives Gesamtpaket für alle, die ein großes, vielseitiges Android-Tablet suchen, aber keine 700 Euro für ein Premium-Modell ausgeben wollen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.