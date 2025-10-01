Lidl verkauft heute Akku-Bohrschrauber mit Zubehör zum Schnäppchenpreis

Lidl verkauft einen Akku-Bohrschrauber mit viel Zubehör zum kleinen Preis.

Lidl verkauft Akku-Bohrschrauber-Set für 24,99 Euro

Ab dem 29. September 2025 startet Lidl mit einem Angebot, das Heimwerker aufhorchen lässt: Der Discounter verkauft den Parkside-Akku-Bohrschrauber „PABS 20-Li G8“ im Komplettset für gerade einmal 24,99 Euro (bei Lidl anschauen). Online ist das Gerät ab diesem Tag erhältlich, in den Filialen steht es vom 1. bis 4. Oktober 2025 in den Regalen. Wer online bestellt, muss allerdings zusätzlich Versandkosten bezahlen. Regulär kostet das Set 57,99 Euro.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für nur 24,99 Euro erhaltet ihr ein Komplett-Set von Lidl. (© Lidl-Prospekt / Parkside / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf des Akku-Bohrschrauber-Sets bei Lidl?

Heimwerker, die ein günstiges Starterset mit Akku, Ladegerät und Zubehör suchen, ohne direkt viel Geld auszugeben.

Besitzer anderer Parkside-X-20-V-Team-Geräte, die ihre Akku-Werkzeugfamilie erweitern wollen und von der Kompatibilität profitieren.

Profis im Dauereinsatz, die auf besonders hohe Drehmomente, längere Akku-Kapazität oder extrem robuste Verarbeitung angewiesen sind.

Das Paket enthält alles, was man für den sofortigen Einsatz braucht: Neben dem Bohrschrauber selbst liegen ein 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 2 Ah, ein 2,4-A-Ladegerät sowie ein 17-teiliges Bits- und Bohrer-Set bei. Verpackt ist das Ganze in einem praktischen Aufbewahrungskoffer, sodass Werkzeug und Zubehör ordentlich verstaut werden können.

Technisch bringt das Gerät einiges mit: ein 2-Gang-Getriebe, ein Schnellspann-Bohrfutter für Bohrer von 1,5 bis 13 Millimeter und ein maximaler Bohrdurchmesser von 30 Millimetern in Holz beziehungsweise 13 Millimetern in Metall. Mit 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, Quickstop-Funktion und einer LED-Arbeitsleuchte ist der Schrauber für typische Heimwerkerprojekte gut aufgestellt.

Hinzu kommen Features, die ihn von der Masse abheben: ein Softgrip-Griff, magnetische Bit-Halter und sogar ein Gürtelclip mit integrierter Flaschenöffner-Funktion. Der Akku ist Teil der „Parkside X 20 V Team“-Serie und damit mit weiteren Geräten aus Lidls Werkzeugwelt kompatibel. Eine Cell-Balancing-Technologie sorgt außerdem dafür, dass die Akku-Laufzeit optimiert und die Lebensdauer verlängert wird.

Ob für die nächste Renovierung, den Möbelaufbau oder kleine Reparaturen im Alltag – mit diesem Angebot platziert Lidl ein Werkzeug, das nicht nur funktional, sondern auch preislich schwer zu schlagen ist. Da die Stückzahlen erfahrungsgemäß begrenzt sind, könnte es sich lohnen, schnell zuzugreifen.

