Lidl verkauft heute ein Android-Tablet mit viel Speicher zum Schleuderpreis

Lidl unterschreitet mit einem 10-Zoll-Android-Tablet eine magische Preisgrenze.

Lidl verkauft Vale-Tablet für 89,99 Euro

Am 18. September bringt Lidl mit dem Vale V10A-4128 ein sehr günstiges Android-Tablet in seine Filialen und den Onlineshop. Ausgestattet mit 128 GB Speicher soll es vor allem preisbewusste Käufer ansprechen, die ein solides Alltagsgerät suchen. Der Preis liegt bei nur 89,99 Euro (bei Lidl anschauen).

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

© Lidl-Prospekt / Vale / Screenshot: GIGA

Für wen lohnt sich der Kauf des Vale-Tablets bei Lidl?

Für Familien mit Kindern, die ein günstiges Einsteigergerät wollen, ohne gleich ein teures Markenmodell zu riskieren.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die ein leichtes Tablet zum Streamen, Lesen und Surfen suchen.

Nicht geeignet für Power-User, die hohe Displayauflösung, starke Kameras oder Gaming-Performance erwarten.

Das Vale-Tablet kommt mit einem 10,1-Zoll-HD-IPS-Display und einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Die Oberfläche soll Spiegelungen reduzieren und damit die Nutzung angenehmer machen – egal ob beim Streamen, Lesen oder Surfen. Der interne Speicher von 128 GB reicht für zahlreiche Apps, Fotos und Videos, lässt sich aber zusätzlich per microSD-Karte erweitern. In der Preisklasse gibt es oft nur die Hälfte an Speicher.

Im Inneren arbeitet ein Allwinner-A523-Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz. Ihm stehen 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite, wobei es sich um eine Kombination aus 4 GB RAM und 4 GB gemeinsam genutztem Speicher handelt. Damit eignet sich das Tablet für typische Alltagsaufgaben wie Surfen, Videotelefonie oder leichte Spiele. Anspruchsvolle Anwendungen oder High-End-Gaming dürften den Chip schnell an seine Grenzen bringen.

Für die Konnektivität stehen WLAN sowie Bluetooth 5.0 bereit. Praktisch: Das Gerät besitzt sowohl einen USB-C-Anschluss, der neben dem Laden auch für Daten und Audio dient, als auch einen klassischen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Der Akku mit 22,8 Wh soll mehrere Stunden Laufzeit abseits der Steckdose ermöglichen.

Auch bei den Kameras gibt es solide, wenn auch einfache Ausstattung: Die Frontkamera liefert 2 Megapixel, die Rückkamera 5 Megapixel. Für Videocalls reicht das aus, für hochwertige Fotos weniger. Die integrierte Mali-G57-Grafikeinheit sorgt dafür, dass Videos und einfache Spiele flüssig dargestellt werden.

Alles in allem positioniert Lidl das Vale V10A-4128 als günstiges Allround-Tablet. Mit Android 14 bietet es eine relativ aktuelle Softwarebasis, die viele Billig-Modelle noch nicht haben. Der Preis, den Lidl dafür aufruft, ist entscheidend niedrig.

