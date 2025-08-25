Lidl verkauft heute ein Gerät für 7,99 Euro, das in jedem Wohnraum hängen muss

Habt ihr keine Rauchmelder oder müsst noch ein Zimmer nachrüsten, könnt ihr euch ab dem 25. August 2025 bei Lidl einen für kleines Geld besorgen, mit dem ihr 10 Jahre Ruhe habt.

Lidl verkauft Rauchmelder für nur 7,99 Euro

Damit ihr bei einem Brand in den eigenen vier Wänden frühzeitig gewarnt werdet, müsst ihr Rauchmelder in allen Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren aufhängen, die als Fluchtweg dienen. Idealerweise solltet ihr einfach in jedem Raum einen hängen haben. Lidl verkauft ab dem 25. August 2025 Rauchmelder für nur 7,99 Euro pro Stück. Das Tolle: Die Akkus sollen eine Laufzeit von 10 Jahren bieten, sodass ihr sehr lange Ruhe habt.

Der Rauchmelder soll 10 Jahre durchhalten. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Wer nicht warten möchte, kann bei Amazon zuschlagen. Genau das gleiche Modell wird dort aktuell auch etwas günstiger verkauft (bei Amazon anschauen). Amazon kann Lidl aber nicht unterbieten.

Smartwares-Rauchmelder mit 10-Jahres-Batterie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 18:27 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Rauchmelders von Lidl?

Rauchmelder sind in Deutschland Pflicht. Habt ihr keine aufgehängt, müsst ihr euch welche besorgen und diese anbringen.

Die Rauchmelder von Lidl haben eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Jahren.

Sobald der Akku leer ist, müsst ihr das ganze Gerät entsorgen. Einfach so Akku tauschen geht hier nicht.

Lidl sorgt ab nächster Woche für mehr Sicherheit in deutschen Haushalten: Der Discounter bietet den Smartwares-Rauchwarnmelder zum Tiefpreis von 7,99 Euro an – eine satte Ersparnis von 60 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro. Das Angebot gilt ausschließlich in den Filialen vom 25. bis zum 30. August und solange der Vorrat reicht.

Der Rauchmelder trumpft mit wichtigen Sicherheitsmerkmalen auf: Ein extra lauter Alarmton von 85 Dezibel sorgt dafür, dass ihr auch im Tiefschlaf geweckt werdet – zum Vergleich: Das entspricht etwa der Lautstärke eines vorbeifahrenden Lastwagens. Besonders praktisch: Die fest verbaute Batterie hält ganze 10 Jahre durch. Ihr müsst also weder regelmäßig Batterien wechseln noch euch Sorgen um eine nachlassende Stromversorgung machen.

In vielen Bundesländern besteht bereits eine Rauchmelderpflicht für Wohnräume. Der Smartwares-Melder erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und bietet damit nicht nur Sicherheit zum günstigen Preis, sondern macht euch auch rechtlich unangreifbar. Die Installation gelingt dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials auch ohne handwerkliche Vorkenntnisse.

Seit einigen Jahren im Einsatz Ich selbst habe solche Rauchmelder vor einigen Jahren bei Lidl gekauft – mit 10-Jahres-Batterie. Seitdem hängen sie in jedem Raum an der Decke und sorgen für Sicherheit. Nach über 5 Jahren musste ich sie noch nicht austauschen. Ich prüfe auch regelmäßig, ob sie noch funktionieren. Peter Hryciuk

