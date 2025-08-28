Lidl verkauft heute ein Zubehör für 3,99 Euro, auf das ich nicht mehr verzichten kann

Lidl löst für 3,99 Euro ein Problem, das vermutlich jeder von euch schon einmal hatte.

Lidl verkauft 5-in-1-Adapter für 3,99 Euro

Jedem von euch dürfte es schon einmal passiert sein, dass ihr nicht das passende Anschlusskabel dabei hattet, um euer Smartphone, iPhone oder Zubehör unterwegs laden zu können. Der USB-C-Anschluss setzt sich zwar immer weiter durch, doch es gibt noch viele alte Geräte mit anderen Ports. Genau für diesen Fall verkauft Lidl ab dem 28. August 2025 einen 5-in-1-Adapter mit allen gängigen Anschlüssen für nur 3,99 Euro.

Für 3,99 Euro bekommt ihr nicht nur den 5-in-1-Adapter, sondern auch eine Aufbewahrungsbox. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Ich persönlich kann auf so einen Multi-Adapter mit Kabel nicht mehr verzichten. Im Auto und auf Reisen habe ich immer dieses Kabel dabei:

Amuvec 4-in-1USB-Kabel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 14:18 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des 5-in-1-Adapters bei Lidl?

Für alle, die noch viele ältere Geräte haben, die nicht mit USB-C ausgestattet sind.

Für alle, die ein günstiges Kabel mit vielen Anschlüssen suchen, dass sich durch die kleine Box überall hin mitnehmen lässt.

Der Kauf lohnt sich nicht für euch, wenn ihr schon überall USB-C nutzt.

Praktischer geht's kaum: Lidl bietet ab dem 28. August für nur 3,99 Euro ein universelles Ladekabel an, das praktisch jedes Gerät mit Strom versorgen kann. Der Discounter senkt den Preis des 5-in-1-Lade- und Datenkabels damit um satte 69 Prozent gegenüber dem regulären Verkaufspreis von 12,99 Euro.

Das flexible Spiralkabel kommt mit einer praktischen Aufbewahrungsbox und verwandelt sich dank verschiedener Adapter in einen echten Alleskönner. Die Basis bildet ein USB-A-auf-Micro-USB-Kabel, das sich durch die mitgelieferten Adapter auch mit USB-C-Geräten und sogar mit Apple-Produkten via Lightning-Anschluss verbinden lässt. Mit einer Länge von 55 Zentimetern bietet es genug Spielraum für den täglichen Einsatz.

Der Deal hat einen kleinen Haken: Das Angebot gilt ausschließlich in den Lidl-Filialen und ist auf den Zeitraum vom 28. bis 30. August begrenzt. Online könnt ihr das Kabel nicht bestellen. Angesichts des Kampfpreises von 3,99 Euro dürfte die Nachfrage groß sein – wer zuschlagen will, sollte sich also sputen.

