Lidl verkauft jetzt ein Gerät, mit dem lästige Küchenarbeit zum Kinderspiel wird

In der Küche muss immer etwas geschnipselt werden, weswegen dieses Gerät einfach jeder gebrauchen kann: Der Multizerkleinerer von Silvercrest für nur 14,99 bei Lidl. Es gibt ihn online wie auch im Laden.

Ihr möchtet Zwiebeln, Kräuter, Gemüse, Nüsse oder sogar Eis zerkleinern? Dann holt euch den günstigen Multizerkleinerer für 14,99 Euro bei Lidl. Er wird elektrisch betrieben, ist leicht zu säubern und kann sogar Sahne für euch schlagen – ein echtes Multitalent also.

Der Multizerkleinerer von Silvercrest aus dem Lidl-Prospekt. (© Lidl)

Ihr bekommt den Multizerkleinerer im Retro-Look auch online im Lidl-Shop, allerdings kostet er da derzeit noch 19,99 Euro. Ab dem 16. Oktober 2025 gibt es das Gerät für 14,99 Euro in allen Lidl-Filialen.

Multizerkleinerer im Retro-Look von Silvercrest Ein elektrisch betriebener Multizerkleinerer für Kräuter, Zwiebeln, Nüsse und mehr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.09.2025 15:11 Uhr

Für wen lohnt sich der Multizerkleinerer von Silvercrest bei Lidl?

Alle, die kochen, backen oder Eis zerkleinern wollen

Jeder, der einen Zerkleinerer für das tägliche Schnipseln von Gemüse etc. sucht

Jeder, der einen kleinen Zerkleinerer möchte, der auch leicht gereinigt werden kann

Jemand, der einen großen Mixer sucht oder immer sehr große Mengen zerkleinern will

Der Multizerkleinerer „Retro 1973 SMZC 500 C3“ von Silvercrest bei Lidl besitzt zwei Edelstahl-Klingen, mit denen ihr alles von Gemüse, Fleisch oder Kräutern bis hin zu Nüssen zerkleinern könnt. Er bietet außerdem eine Emulgierscheibe, dank derer ihr über verschiedene Modi Sahne schlagen könnt. Auch ist es möglich, Eis für ein kaltes Getränk zu crushen.

Der Silvercrest-Multizerkleinerer ist elektrisch betrieben und hat ein Fassungsvermögen von bis zu 1,2 l sowie ein Nutzungsvolumen von 500 ml. Seine Leistung beträgt bis zu 500 Watt. Dank des 1 m langen Kabels könnt ihr den Multizerkleinerer in der Küche zudem recht frei positionieren.

