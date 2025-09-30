Lidl verkauft jetzt ein Gerät, mit dem lästige Küchenarbeit zum Kinderspiel wird

In der Küche muss immer etwas geschnipselt werden, weswegen dieses Gerät einfach jeder gebrauchen kann: Der Multizerkleinerer von Silvercrest für nur 14,99 bei Lidl. Es gibt ihn online wie auch im Laden.
Ihr möchtet Zwiebeln, Kräuter, Gemüse, Nüsse oder sogar Eis zerkleinern? Dann holt euch den günstigen Multizerkleinerer für 14,99 Euro bei Lidl. Er wird elektrisch betrieben, ist leicht zu säubern und kann sogar Sahne für euch schlagen – ein echtes Multitalent also.
Ihr bekommt den Multizerkleinerer im Retro-Look auch online im Lidl-Shop, allerdings kostet er da derzeit noch 19,99 Euro. Ab dem 16. Oktober 2025 gibt es das Gerät für 14,99 Euro in allen Lidl-Filialen.
Für wen lohnt sich der Multizerkleinerer von Silvercrest bei Lidl?
- Alle, die kochen, backen oder Eis zerkleinern wollen
- Jeder, der einen Zerkleinerer für das tägliche Schnipseln von Gemüse etc. sucht
- Jeder, der einen kleinen Zerkleinerer möchte, der auch leicht gereinigt werden kann
- Jemand, der einen großen Mixer sucht oder immer sehr große Mengen zerkleinern will
Der Multizerkleinerer „Retro 1973 SMZC 500 C3“ von Silvercrest bei Lidl besitzt zwei Edelstahl-Klingen, mit denen ihr alles von Gemüse, Fleisch oder Kräutern bis hin zu Nüssen zerkleinern könnt. Er bietet außerdem eine Emulgierscheibe, dank derer ihr über verschiedene Modi Sahne schlagen könnt. Auch ist es möglich, Eis für ein kaltes Getränk zu crushen.
Der Silvercrest-Multizerkleinerer ist elektrisch betrieben und hat ein Fassungsvermögen von bis zu 1,2 l sowie ein Nutzungsvolumen von 500 ml. Seine Leistung beträgt bis zu 500 Watt. Dank des 1 m langen Kabels könnt ihr den Multizerkleinerer in der Küche zudem recht frei positionieren.
So finden wir die besten Schnäppchen
