Lidl verkauft jetzt eine praktische Steckdose, die dem Wetter trotzt

Ihr macht viel im Garten oder in eurer Werkstatt und braucht dafür Strom? Dann solltet ihr euch dieses Angebot von Lidl auf keinen Fall entgehen lassen.

Dieses Gerät braucht jeder Heimwerker

Seid ihr passionierte Handwerker oder haltet gerne euren Garten in Schuss, dann bekommt ihr ab Donnerstag, den 11. September 2025 in eurer Lidl-Filiale oder bereits jetzt im Online-Shop für 9,99 Euro eine Steckdosenleiste für den Außeneinsatz (via Lidl-Prospekt).

Wofür lohnt sich die Außen-Steckdosenleiste?

Garten: Wollt ihr euren Garten auf Vordermann bringen, dann ist eine Außen-Steckdosenleiste ideal für euch. Geräte wie Heckenscheren könnt ihr damit zuverlässig draußen mit Strom versorgen.

Werkstatt: Auch in der Garage finden Außen-Steckdosenleisten Einsatz. In der Regel sind diese Geräte nicht nur gegen Feuchtigkeit, sondern auch gegen Staub geschützt. Perfekt für Heimwerker.

Home Office: Außen-Steckdosenleisten lassen sich theoretisch auch im Büro und Innenbereich nutzen, gehen mit ihrer Bauart aber am Sinn vorbei. Für empfindliche Elektronik setzt ihr lieber auf Außen-Steckdosenleisten lassen sich theoretisch auch im Büro und Innenbereich nutzen, gehen mit ihrer Bauart aber am Sinn vorbei. Für empfindliche Elektronik setzt ihr lieber auf Leisten mit Überspannungsschutz

Das bekommt ihr mit der Außen-Steckdosenleiste von Lidl

Gefertigt von Parkside, der Eigenmarke des Discounters, verfügt die Steckdosenleiste über Schutzklappen und im Inneren zusätzlich über selbstverriegelnde Kontaktöffnungen, die den Schutz zusätzlich erhöhen.

Belastbar bis 3.680 Watt, verfügt die Parkside-Steckdosenleiste über 4 Anschlüsse, einen beleuchteten Ein- und Aus-Schalter und ein Kabel mit 2 Meter Länge. Gegen Feuchtigkeit und Staub ist das Gerät mit der Schutzart IP44 gesichert.

Die Amazon-Alternative im Vergleich

Darf es für ein paar Vorteile ruhig ein bisschen mehr kosten, werdet ihr beim US-Versandriesen fündig. Denn dort bekommt ihr mit der Brennenstuhl-Steckdosenleiste (bei Amazon anschauen) ein Produkt für 15,99 Euro. Ebenfalls bis 3680 Watt belastbar, verfügt das Gerät sogar über 5 Anschlüsse, die zudem in größeren Abständen im 45-Grad-Winkel angeordnet sind.

Arbeitet ihr mit mehreren Leuten im Garten, hat die Brennenstuhl-Leiste noch einen weiteren Vorteil: In Gelb mit blauen Deckeln gehalten, ist die Steckdosenleiste wesentlich besser zu sehen – was die Sicherheit definitiv erhöht und sie baustellentauglich macht.

In Sachen Schutzstandards ist die Amazon-Alternative noch ein bisschen besser aufgestellt. Denn ausgestattet mit Schutzart IP54 – die erste Ziffer steht für den Staubschutz –, könnt ihr die „Super-Solid SL 554“ auch in der Werkstatt einsetzen. Was für Holzarbeiten ideal ist.

