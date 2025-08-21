Lidl verkauft jetzt eine Tasche für 4,49 Euro, die jeder von euch im Auto haben muss

Lidl verkauft eine Kfz-Verbandstasche für nur 4,49 Euro.

Wer in Deutschland Auto fährt, braucht einen Verbandskasten. Im Notfall kann so eine gut gerüstete Tasche immerhin über Leben und Tod entscheiden. Die Kfz-Verbandstasche von Sensiplast kostet nur 4,49 Euro und ist zwischen dem 21. August und 23. August in Lidl-Filialen erhältlich. Der Verbandskasten erfüllt die aktuelle Norm DIN 13164:2022 – in ihm steckt also alles, was ihr im Notfall braucht (Angebot bei Lidl ansehen).

Günstige Kfz-Verbandstasche bald bei Lidl erhältlich. (© Lidl/ Screenshot: GIGA)

Bei Amazon kostet eine ähnliche Verbandstasche 7,99 Euro:

Petex Verbandtasche KFZ-Verbandtasche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 09:37 Uhr

Die Vor- und Nachteile der Kfz-Verbandstasche bei Lidl

Mit der Kfz-Verbandstasche bei Lidl bekommt ihr alles, was ihr im Auto braucht

Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, um ein älteres Modell zu ersetzen oder für ein Zweitfahrzeug vorzusorgen

Wenn ihr auch noch ein Warndreieck und eine Warnweste braucht, müsst ihr zu einem teureren Notfallkoffer greifen (siehe unten)

Das steckt im Kfz-Verbandskasten

Heftpflaster

Fertig-Pflasterset

Verbandpäckchen

Verbandtücher

Fixierbinden

Rettungsdecke

Kompressen

Dreiecktuch

Verbandkastenschere

Medizinische Handschuhe

Feuchttücher

Erste-Hilfe-Anleitung

Gesichtsmasken

Die Kfz-Verbandstasche zeichnet sich laut Herstellerangaben auch durch die leichte Handhabung und übersichtliche Anordnung der Inhalte aus. Die Tasche ist außerdem recht kompakt und dürfte in jedem Auto Platz finden.

Besonders überzeugt allerdings der Preis. Ähnlich ausgestattete Verbandstaschen kosten häufig mehr. Bei Kaufland bekommt ihr eine Verbandstasche für 5,99 Euro (zum Angebot bei Kaufland).

Kfz-Kombitasche mit Warndreieck und -weste als Alternative

Auf Amazon lassen sich auch umfangreichere Sets finden, die dann allerdings auch mehr kosten. Mit der Kfz-Kombitasche von Purahelp bekommt ihr neben einem Verbandskasten beispielsweise auch ein Warndreieck und eine Warnweste. Dafür fallen zum aktuellen Zeitpunkt 22,99 Euro an (auf Amazon ansehen).

KFZ-Kombitasche (StVO konform): Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 08:30 Uhr

