Lidl verkauft jetzt einen Haushaltshelfer, den jeder gebrauchen kann

20 Euro günstiger: Bei Lidl erhaltet ihr jetzt einen Haushaltshelfer, den nahezu jeder gebrauchen kann. Mit dem Silvercrest Dampfglätter bekommt ihr nämlich jede Falte aus eurer Kleidung, und das auch noch ziemlich schnell. Das Gerät kostet gerade nur 69,99 Euro statt 89,99 Euro.

Ihr habt es satt, das Bügelbrett ständig aufbauen zu müssen – aber Falten stören euch trotzdem? Dann könnte der Silvercrest Dampfglätter etwas für euch sein: Das Dampfglättersystem bietet nicht nur den handlichen Dampfglätter, sondern dazu auch noch einen aufstellbaren Kleiderbügel, an dem ihr die Kleidung zum Glätten aufhängen könnt. Mit 22 Prozent Rabatt spart ihr bei Lidl gerade 20 Euro und bezahlt nur 69,99 Euro.

Dampfglättersystem von Silvercrest Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 08:46 Uhr

Für wen lohnt sich das Dampfglättersystem bei Lidl?

Alle, die eine praktische Lösung für das Entfernen von Falten in Kleidung suchen

Leute, die Rückenschmerzen am Bügelbrett bekommen

Jeder, der viel Kleidung glätten möchte oder muss

Menschen, die eine noch platzsparendere Alternative zum Bügelbrett suchen

Das Dampfglättersystem von Silvercrest bietet eine praktische Lösung für alle, die oft und viel Kleidung glätten müssen. Hier habt ihr alles in einem: Einen stehenden Kleiderbügel, an dem ihr Hemden oder Hosen befestigen könnt, sowie den Dampfglätter selbst, der eine Dampfleistung von 30g / Minute schafft.

Platzsparend ist das Dampfglättersystem von Silvercrest insofern als es in die Höhe und nicht in die Breite geht. Mit dem Dampf wird die Kleidung schonend von Falten befreit und gleichfalls aufgefrischt. Per Fußtaste könnt ihr das Gerät ein- und ausschalten. Da ihr im Stehen arbeitet und die Höhe einstellen könnt, ist es hier möglich, rückenschonend zu glätten.

Die Aufheizzeit, bis das Gerät bereit ist, beträgt nur etwa 60 Sekunden und in den Wassertank passen 2,5 Liter. Das Gerät kommt inklusive Hitzeschutz-Handschuh, Bügelfaltenhalter, Bürstenaufsatz und Textil-Schonbezug.

Effektiver als ein Bügeleisen, aber nur für Vielbügler geeignet

Das Dampfglättersystem von Silvercrest hat bei Lidl eine Wertung von 4,1/5 Sternen. Die meisten Kunden sind zufrieden und loben den Dampfglätter ob des Preis-Leistungs-Verhältnisses sowie seiner praktischen Funktion. Kritisiert wird unter anderem die einstellbare Höhe des Kleiderbügels von 164,5 cm – wenn ihr sehr groß seid, könnte das einfach nicht hoch genug sein. Außerdem wird erklärt, dass der Dampfglätter nicht ganz so gut bei sehr trockener Kleidung funktioniere.

