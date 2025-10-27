Lidl verkauft jetzt für 14,99 Euro ein Gerät, das jeder Autofahrer in seiner Garage haben sollte

Eine leere Autobatterie kann den Tag ganz schön auf den Kopf stellen. Jetzt gibt es bei Lidl ein solides Kfz-Batterieladegerät für nur 14,99 Euro, das sicher und zuverlässig die Batterie wieder auflädt. Ein echter Alltagshelfer für Autofahrer.

Lidl verkauft Kfz-Batterieladegerät für 14,99 Euro

Vor allem bei etwas betagteren Fahrzeugen, die im Winter länger draußen standen, macht gerne mal die Batterie schlapp. Um in solchen Fällen nicht ohne Auto dazustehen, lohnt sich die Anschaffung eines passenden Kfz-Batterieladegeräts.

Discounter Lidl bietet im Online-Shop mit dem Ultimate Speed ULGD 5.0 E4 ein solches für 14,99 Euro (bei Lidl anschauen; zzgl. Versand von 5,95 Euro) an, das sich sowohl zum Laden von 6-V- als auch von 12-V-Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 120 Ah eignet. In der Filiale ist das praktische Gadget aktuell auch zu haben – aber nur noch bis zum 1. November 2025. Schnell sein lohnt sich also!

Kfz-Batterieladegerät „ULGD 5.0 E4“ mit Diagnoseprogramm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 08:56 Uhr

Dank Mikroprozessorsteuerung und vier unterschiedlichen Ladeprogrammen passt sich das Gerät an den jeweiligen Batterietyp (AGM, Blei-Säure, EFB, Gel) an. Das integrierte Diagnoseprogramm zeigt den Ladezustand an und warnt vor Verpolung. Das Gerät ist zudem vor Kurzschlüssen und Überlastung geschützt. Der maximale Ladestrom liegt bei 5 A.

Neben dem Standard-Lade-Programm gibt es noch die Möglichkeit einer Impulsladung zur Wiederbelebung besonders stark entladener 12-V-Batterien und einen Winterlademodus, der vor allem bei den aktuell niedrigen Außentemperaturen nützlich sein kann.

Für wen lohnt sich das Kfz-Ladegerät von Lidl?

Ein Kfz-Ladegerät ist eigentlich für jeden Autofahrer eine lohnenswerte Investition. Der Preis von 14,99 Euro ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten kein Mega-Schnäppchen – preiswert ist das Gadget aber trotzdem (bei Lidl anschauen).

Prime-Kunden könnten jedoch mitunter noch mehr sparen, da sie keine Versandkosten bezahlen und ähnliche Ladegeräte zwischen 17 und 20 Euro auf Amazon gehandelt werden:

Autobatterie-Ladegerät, 12 V / 6 A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 06:22 Uhr

Wer sich nicht sicher ist, worauf er bei der Wahl eines Ladegeräts achten sollte, schaut sich am besten vorher das passende Video vom ADAC an. Hier wird euch nicht nur erklärt, welches Gerät ihr benötigt, sondern auch, wie ihr es anschließt und wie ihr die Lebensdauer eurer Batterie verlängert:

