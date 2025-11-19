Lidl verkauft jetzt für 5,99 € die perfekte Lösung für stumpfe Klingen im Haushalt

Ob Schere, Messer oder Gartengerät – mit stumpfen Klingen macht die Arbeit keinen Spaß. Lidl hat jetzt den passenden Messerschärfer im Angebot.

Dieser Messerschärfer darf in keiner Werkstatt fehlen

Ihr arbeitet regelmäßig im Garten und wollt eure Werkzeuge pflegen? Dann hat Lidl aktuell für 5,99 Euro einen Axt- und Messerschärfer im Angebot (im Lidl Online-Shop ansehen). Mit dem bekommt ihr jede Klingen wieder geschliffen bekommt.

3-in-1 Axt- und Messerschärfer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 16:28 Uhr

Wofür eignet sich ein Messerschärfer?

Garten: Wenn ihr viel im eigenen Garten schneidet, sollte ein Messerschärfer in eurem Haushalt nicht fehlen. Denn nur mit scharfer Klinge lassen sich dickere Äste und Triebe leicht stutzen.

Küche: Auch für die Küche eignet sich ein Messerschärfer. Denn Kochen bereitet auch nur dann wirklich Freude, wenn man mit geschliffenen Messern arbeitet und die Klinge leicht durch Gemüse und Fleisch gleitet.

Werkstatt: Betreibt ihr eine eigene Werkstatt mit größeren Werkzeugen, ist der handliche Messerschärfer vermutlich weniger geeignet. Eure Werkzeuge bringt ihr eher am elektrischen Schleifstein wieder in Form.

Das 3-in-1-Set stammt von Lidls Eigenmarke Parkside und überzeugt durch Vielseitigkeit. Er ist für Rechts- wie Linkshänder geeignet und wird mit einer Gebrauchsanweisung geliefert, sodass die Handhabung besonders einfach ist. Er eignet sich nicht nur für Messer und Äxte, sondern auch für Scheren und kleinere Klingen.

Durch die langlebigen Schleifscheiben mit Diamantbeschichtung lassen sich stumpfe Werkzeuge schnell wieder scharf machen. Für die Anwendung stehen zwei unterschiedlich große Führungsschlitze bereit – einer für Messer und einer für Äxte. Dabei sorgt ein integrierter Schneidschutz für Sicherheit, während der ergonomisch geformte Griff mit rutschhemmender Unterseite ein komfortables Arbeiten ermöglicht.

Praktisch ist zudem der eingebaute Flaschenöffner, der das Tool noch vielseitiger macht. Nach der Nutzung kann die herausnehmbare Schärfeeinheit einfach gereinigt werden, sodass der Messerschärfer im Alltag besonders pflegeleicht ist.

Zusätzlich könnt ihr noch zwei Messer dazukaufen: Das Universalmesser ist für Gartenarbeiten gedacht und beschert euch glatte Schnitte. Das Handmesser eignet sich vor allem zum Trimmen, beispielsweise für Sträucher. Beide Messer sind ergonomisch geformt, die Klingen sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.

Das ist die Alternative von Amazon

Eine namhaftere Alternative findet ihr im Axt- und Messerschärfer von FISKARS (bei Amazon anschauen). Zwar kostet er mit derzeit 14,42 Euro etwas mehr, Qualität ist euch aber garantiert, wie die Amazon-Rezensionen belegen. Mit 16,5 mal 4,5 mal 5 Zentimetern ist das Produkt handlich und für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Im Gegensatz zum Lidl-Messerschärfer verfügt der „Xsharp“ über einen Spezialkeramik-Schleifkopf und ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Zwar ist das Werkzeug nur mit einem Führungsschlitz ausgestattet, der Schleifwinkel kann dafür je nach Messer oder Axt flexibel eingestellt werden.

Amazon-Kunde „AyakarakRemat“ lobt die intuitive Nutzung: „Besonders vorteilhaft ist die Möglichkeit zur schnellen und leichten Einstellung des optimalen Winkels durch einfaches Verschieben der Innenseite. Das Bewegen der Klingen in Zug- und Schubrichtung sorgt für eine automatische Klingenführung, was den Schärfvorgang erheblich erleichtert.“

User „M.G.“ erwähnt hingegen lobend das verwendete Material in seiner 5-Sterne-Wertung: „Mit seinem spezialisierten Keramik-Schleifkopf sorgt er dafür, dass Äxte, Messer und andere Schneidwerkzeuge schnell und effizient wieder scharf werden.“

