Lidl verkauft komplettes Smart-Home-Lichtsystem für nur 9,99 Euro

Lidl reduziert ein komplettes Smart-Home-Lichtsystem um ganze 81 Prozent.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab dem 27. November 2025 bietet Lidl online ein umfassendes Paket für den Einstieg in die smarte Beleuchtung zum außergewöhnlich günstigen Preis an. Das Livarno Home Starter Kit, basierend auf dem Zigbee-3.0-Funkstandard, kostet dann nur 9,99 Euro statt der aktuell noch gültigen 54,99 Euro. Im Set enthalten sind neben der zentralen Steuereinheit – dem Gateway – drei E27-Leuchtmittel und eine Fernbedienung (im Lidl-Shop ansehen).

Lidl haut das Starter-Kit für euer Smart Home zum Schnäppchenpreis raus. (© Screenshot aus Lidl Prospekt / Livarno / Bearbeitung: GIGA)

Smart Home Starter-Set mit Gateway und 3 LED-Leuchtmitteln ZigBee 3.0 Technologie, steuerbar per App und Fernbedienung, mit 16 Millionen Farben und einstellbarer Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 15:39 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich das Smart Home Starter-Set bei Lidl?

Für Smart-Home-Einsteiger, die ohne große Investition erste Erfahrungen mit vernetzter Beleuchtung sammeln möchten.

Für alle, die gezielt einzelne Räume oder Bereiche smart nachrüsten wollen und dafür ein preiswertes Komplettpaket suchen.

Nicht für Nutzer, die bereits tief in einem bestimmten Ökosystem wie Philips Hue stecken und Wert auf eine nahtlose und garantierte Integration legen.

Die drei mitgelieferten Leuchtmittel passen in die gängige E27-Fassung und lassen sich vielseitig anpassen. Ihr könnt nicht nur die Helligkeit dimmen, sondern auch die Farbtemperatur stufenlos von warmweiß bis kaltweiß regulieren.

Darüber hinaus stehen laut Hersteller 16 Millionen Farben zur Auswahl, um für jede Stimmung die passende Atmosphäre zu schaffen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die zugehörige App, per Sprachbefehl oder direkt mit der beiliegenden Fernbedienung.

Dank des Zigbee-3.0-Standards ist das System theoretisch mit anderen kompatiblen Geräten erweiterbar, was euch eine gewisse Flexibilität für die Zukunft lässt.

Anzeige

Die versprochene Lebensdauer der Leuchtmittel liegt bei rund 30.000 Stunden, was bei durchschnittlicher Nutzung viele Jahre halten sollte. Das Angebot ist ausschließlich online verfügbar und wird durch ein 30-tägiges kostenloses Rückgaberecht abgesichert.

Smart Home Starter-Set mit Gateway und 3 LED-Leuchtmitteln ZigBee 3.0 Technologie, steuerbar per App und Fernbedienung, mit 16 Millionen Farben und einstellbarer Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 15:39 Uhr

Premium-Alternative von Philips kostet deutlich mehr

Falls ihr für euer Smart Home lieber zu dem obersten Regal greift, dann könnt ihr euch auch bei Amazon ein Starter-Set von Philips Hue schnappen – allerdings müsst ihr bei diesem Anbieter für vier Glühbirnen und die Hue-Bridge gleich 99 Euro auf den Tisch legen. (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.