Lidl verkauft Montag riesige Parkside-Akkus zu günstigen Preisen

Wenn ihr wie ich viele Parkside-Produkte besitzt, die einen 20-V-Akku benötigen, dann könnt ihr ab dem 27. Januar 2025 bei Lidl viel Geld sparen. Der Discounter verkauft die Akkus der neuesten Generation in zwei Größen, mit Bluetooth und Cell Balancing viel günstiger.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft Parkside-Akkus deutlich günstiger

Mein Rasenmäher, Rasentrimmer, Laubbläser und die Heckenschere habe ich alle bei Lidl gekauft und sie benötigen den 20-V-Akku. Deswegen nutze ich so gut wie jede Möglichkeit, um mich mit neuen Akkus einzudecken, um ordentlich im Garten arbeiten zu können. Habt ihr auch Parkside-Geräte oder wollt euch welche anschaffen, dann solltet ihr am 27. Januar 2025 die Gelegenheit nutzen, um für die Akkus weniger zu zahlen. Die einzelnen Geräte sind nämlich sehr günstig, die Batterien reißen hingegen ein Loch in eueren Geldbeutel – wenn sie sich nicht im Angebot befinden.

Anzeige

Den 4-Ah-Akku gibt es sogar schon im Onlineshop:

Parkside 20 V / 4 Ah Smart-Akku »PAPS 204 B1« Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 26.01.2025 09:47 Uhr

Den 8-Ah-Akku gibt es ab dem 27. Januar 2025 nur vor Ort bei Lidl:

Lidl verkauft ab dem 27. Januar 2025 wieder Parkside-Akkus günstiger. (© Lidl-Prospekt)

Anzeige

Idealerweise holt ihr euch direkt zwei Akkus, um diese abwechselnd zu nutzen und zu laden. Ich habe mittlerweile drei 4-Ah-Akkus. Damit entfällt das ständige Wechseln der Akkus während des Betriebs. Denn ich brauche fast genau zwei 4-Ah-Akkus für meine Rasenfläche und noch etwas Extra für andere Arbeiten.

Anzeige

Lohnen sich Parkside-Geräte?

Ich persönlich nutze Parkside-Produkte seit Jahren und bin damit sehr zufrieden. Sie sind günstig, haben eine hohe Leistung und halten lange. Besonders für Hobbyheimwerker oder Kleingärtner kann ich sie empfehlen. Bisher wurde ich nicht enttäuscht. Ihr solltet die Geräte aber nur im Angebot kaufen. Die Preise sinken regelmäßig bei Lidl. Das Warten lohnt sich also – wie in dem Fall mit den Akkus.