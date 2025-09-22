Lidl verkauft nächste Woche ein Küchen-Gadget für 7,99 Euro, das zwei Dinge auf einmal erledigt

Es sieht aus wie ein Messbecher – kann aber viel mehr, als ihr auf den ersten Blick denkt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft Messbecher mit Waage für 7,99 Euro

Ab dem 29. September bringt Lidl ein neues Küchen-Gadget in die Filialen, das zwei Klassiker in einem Gerät vereint: einen Messbecher und eine Waage. Der digitale Messbecher ist dabei deutlich günstiger als vergleichbare Produkte, denn er kostet nur 7,99 Euro. Das Angebot gilt in den Filialen bis zum 4. Oktober, solange der Vorrat reicht.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für nur 7,99 Euro bekommt ihr zwei Geräte in einem von Lidl. (© Lidl-Prospekt / Silvercrest / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon kostet eine Alternative deutlich mehr, hat aber den Vorteil, dass der Becher austauschbar ist.

Digitale Messbecher-Waage von ADE 2-in-1 Küchenlösung mit abnehmbarem, spülmaschinenfestem 1-Liter-Messbecher und präziser Waage bis 3 kg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 11:35 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des digitalen Messbechers?

Für alle, die regelmäßig backen und beim Abmessen von Zutaten Zeit und Abwasch sparen wollen.

Für kleinere Küchen, in denen platzsparende Multifunktionsgeräte praktisch sind.

Für Profis oder Vielbäcker, die sehr präzise, robuste und langlebige Küchenwaagen bevorzugen, ist das Gadget möglicherweise nicht ausreichend.

Mit dem Becher könnt ihr bis zu 5 Kilo Zutaten genau abwiegen und gleichzeitig Flüssigkeiten bis zu 1,5 Liter abmessen. Damit spart ihr euch nicht nur eine zusätzliche Waage, sondern auch unnötiges Umfüllen beim Kochen oder Backen. Besonders praktisch: Das Gerät verfügt über eine Zuwiegefunktion, eine Abschaltautomatik und ein gut ablesbares LC-Display.

Der Messbecher besteht aus Kunststoff, ist spülmaschinengeeignet und kommt inklusive Batterie – sofort einsatzbereit. Wer also gerne backt, Smoothies mixt oder Rezepte genau nachmisst, hat mit diesem Gerät zwei zentrale Funktionen in einem.

Anzeige

Wie bei vielen Lidl-Angeboten gilt: Schnell sein lohnt sich. Produkte der Eigenmarke Silvercrest Kitchen Tools sind in der Vergangenheit oft schon am ersten Aktionstag vergriffen gewesen. Gerade Küchenhelfer mit praktischen Zusatzfunktionen erfreuen sich großer Nachfrage, da sie wenig Platz brauchen und gleich mehrere Utensilien ersetzen können.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.