Lidl verkauft nächste Woche ein Messgerät für 6,99 Euro, das jeder besitzen sollte

Ein unscheinbares Werkzeug für 6,99 Euro, das Lidl ab dem 1. September 2025 verkauft, sorgt dafür, dass ihr keine böse Überraschung beim Heimwerken erlebt.

Lidl verkauft kontaktlosen Spannungsprüfer für 6,99 Euro

Lidl bringt ab dem 1. September 2025 ein Werkzeug in die Filialen, das viele von euch wahrscheinlich noch nicht im Werkzeugkasten haben – aber dringend haben sollten. Für nur 6,99 Euro bekommt ihr einen kontaktlosen Spannungsprüfer der Eigenmarke Parkside. Das kompakte Gerät erkennt elektrische Spannung, ohne dass ihr blanke Kabel berühren müsst. So könnt ihr kinderleicht prüfen, wo Spannung anliegt.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Auf der rechten Seite seht ihr den kontaktlosen Spannungsprüfer. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf des kontaktlosen Spannungsprüfers?

Für alle, die auch nur irgendwas mit der Elektrik machen. Selbst wenn ihr eine neue Lampe aufhängen oder einen Kabelbruch prüfen wollt. Damit ist das kinderleicht möglich.

In dem kontaktlosen Spannungsprüfer ist direkt eine LED-Lampe verbaut, mit der ihr euch im Dunkeln besser zurechtfindet.

Ihr könnt damit nicht die Spannung messen. Dafür müsstet ihr euch ein Multimeter besorgen.

Gerade für Heimwerkerinnen und Heimwerker ist so ein Spannungsprüfer ein unverzichtbarer Begleiter. Bevor ihr an einer Steckdose, einer Lampe oder einem Kabel arbeitet, könnt ihr damit sicherstellen, dass keine gefährliche Spannung mehr anliegt. Das erhöht nicht nur eure Sicherheit, sondern kann im schlimmsten Fall auch Unfälle verhindern.

Der Parkside-Spannungsprüfer kommt mit LED-Licht, sodass ihr auch in dunklen Ecken sofort erkennen könnt, ob Strom fließt. Normalerweise liegen vergleichbare Geräte im Handel zwischen 10 und 15 Euro. Lidl setzt also bewusst auf einen sehr niedrigen Einstiegspreis. Dass die Geräte bei den Kunden beliebt sind, zeigt die Vergangenheit: Frühere Modelle des Parkside-Spannungsprüfers erhielten fast ausschließlich Bestnoten und waren schnell ausverkauft.

Mit dem Preis von 6,99 Euro richtet sich das Angebot an alle, die ihre Wohnung oder ihr Haus selbst instand halten wollen, aber auch an diejenigen, die einfach auf Nummer sicher gehen möchten. Denn Strom kann gefährlich sein – und genau hier zeigt sich der Wert dieses kleinen, günstigen Messgeräts.

Das Angebot startet ausschließlich lokal in den Filialen ab Montag, dem 1. September 2025. Wer also ein günstiges und nützliches Werkzeug sucht, sollte früh vorbeischauen.

