Lidls Ladestation: Unkompliziert Elektroautos beim Discounter laden

E-Auto laden bei Lidl leicht gemacht: Kosten, App-Pflicht, Freischaltung und Sonntags-Optionen. Alles zur Lidl Ladestation im Überblick.

Ökostrom tanken bei Lidl: So funktioniert das Laden beim Discounter

Während ihr im Discounter einkauft, lädt das E-Auto. Das ist praktisch und spart Zeit. Immer mehr Filialen sind mit Ladepunkten ausgestattet, oft sogar mit Schnellladefunktion. Wie funktioniert das Laden bei Lidl, welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen und wie sieht die Nutzung an Sonn- und Feiertagen aus?

E-Auto laden bei Lidl: Überblick und Kosten

In rund 700 Lidl-Filialen in ganz Deutschland habt ihr die Möglichkeit, euer Elektroauto direkt während des Einkaufs zu laden. Viele dieser Standorte sind mit modernen Schnellladesäulen ausgestattet, die Ladeleistungen von bis zu 360 Kilowatt erreichen.

Geladen wird ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom, sodass ihr nicht nur schnell, sondern auch nachhaltig unterwegs seid. Für registrierte Nutzer, die den Ladevorgang über die Lidl Plus App in Verbindung mit dem Bezahldienst Lidl Pay starten, gelten besonders günstige Tarife:

Für das Laden mit Wechselstrom bis zu einer Leistung von 22 Kilowatt zahlt ihr 29 Cent pro Kilowattstunde.

bis zu einer Leistung von 22 Kilowatt zahlt ihr 29 Cent pro Kilowattstunde. Bei Gleichstrom mit einer Ladeleistung ab 50 Kilowatt – also beim Schnellladen – liegt der Preis bei 44 Cent pro Kilowattstunde.

mit einer Ladeleistung ab 50 Kilowatt – also beim Schnellladen – liegt der Preis bei 44 Cent pro Kilowattstunde. Für High-Power-Charging mit einer Ladeleistung ab 150 Kilowatt beträgt der Preis 47 Cent pro Kilowattstunde.

Diese günstigen Preise wurden erst kürzlich angepasst und gelten laut Lidl dauerhaft. Hier könnt ihr euch die Lidl Plus App für iOS und Android runterladen.

Freischaltung und Bezahlung

Um euer Elektroauto an einer Lidl-Ladestation zu laden, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Am einfachsten funktioniert es über die Lidl Plus App in Verbindung mit dem Bezahldienst Lidl Pay . Nachdem ihr die App installiert und euch registriert habt, öffnet ihr den Bereich „E-Mobilität“. Dort könnt ihr den QR-Code an der Ladesäule scannen oder den gewünschten Ladepunkt über die integrierte Karte auswählen. Anschließend startet ihr den Ladevorgang direkt in der App und bezahlt bequem über Lidl Pay.

. Nachdem ihr die App installiert und euch registriert habt, öffnet ihr den Bereich „E-Mobilität“. Dort könnt ihr den QR-Code an der Ladesäule scannen oder den gewünschten Ladepunkt über die integrierte Karte auswählen. Anschließend startet ihr den Ladevorgang direkt in der App und bezahlt bequem über Lidl Pay. Alternativ ist auch ein sogenanntes Ad-hoc-Laden ohne vorherige Registrierung möglich. Dafür scannt ihr einfach den QR-Code an der Ladesäule mit der Kamera eures Smartphones. Ihr werdet auf eine Website weitergeleitet, über die ihr den Ladevorgang freischalten und bezahlen könnt.

möglich. Dafür scannt ihr einfach den QR-Code an der Ladesäule mit der Kamera eures Smartphones. Ihr werdet auf eine Website weitergeleitet, über die ihr den Ladevorgang freischalten und bezahlen könnt. Darüber hinaus unterstützen viele Lidl-Ladestationen das Laden per Roaming mit einer Ladekarte oder App eines anderen Anbieters. Dabei gelten allerdings die Tarife des jeweiligen Roaming-Partners, die häufig höher ausfallen als die Lidl-eigenen Preise.

Verfügbarkeit und Zeitlimit

Die Nutzung einer Lidl-Ladestation ist grundsätzlich nur während der regulären Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale möglich. Das bedeutet, dass ihr euer Elektroauto auch an Sonntagen oder Feiertagen laden könnt, sofern die Filiale an diesem Tag geöffnet ist. Zum Beispiel in touristischen Regionen oder bei Sonderöffnungen.

Jeder Ladevorgang ist zeitlich auf maximal eine Stunde begrenzt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Stromzufuhr automatisch beendet. Für die meisten Nutzer reicht dieser Zeitraum aus, um den Einkauf zu erledigen und das Fahrzeug gleichzeitig ausreichend mit Strom zu versorgen.