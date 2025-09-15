Liquid Glass auf dem iPhone: So blendet ihr den Glaseffekt aus

Apple nimmt mit iOS 26 große Design-Änderungen vor, die nicht jedem gefallen. Wollt ihr das neue Liquid Glass deaktivieren, könnt ihr ein paar Schieberegler in den Einstellungen umschalten. So könnt ihr den Glaseffekt zumindest reduzieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Den Effekt von Liquid Glass in iOS 26 reduzieren

Vollständig ausschalten könnt ihr die Liquid-Glass-Oberfläche von iOS 26 leider nicht, schließlich wurden viele Benutzeroberflächen in Apps bereits an das neue Design angepasst. Ihr könnt aber den transparenten Effekt von Liquid Glass deaktivieren, indem ihr folgende Schritte ausführt:

Öffnet die Einstellungen eures iPhones.

Scrollt etwas herunter und tippt auf Bedienungshilfen .

. In der ersten Kategorie „Sehen“ tippt ihr auf „Anzeige & Textgröße“ .

. Legt den Schalter bei „Transparenz reduzieren“ um, sodass dieser grün leuchtet.

um, sodass dieser grün leuchtet. Zusätzlich könnt ihr „Kontrast erhöhen“ aktivieren. So hebt sich der App-Vordergrund wieder etwas mehr vom Hintergrund ab.

Mit den beiden markierten Einstellungen könnt ihr den Effekt von Liquid Glass reduzieren. (© Screenshot GIGA)

Habt ihr diese Einstellungen vorgenommen, wird der Effekt von Liquid Glass stark reduziert. Während Oberflächen vorher noch stark mit dem Hintergrund verschmolzen, sorgen jetzt verdunkelte Hintergründe für eine klarere Optik.

Anzeige

Die Designsprache von Liquid Glass bleibt eurem iPhone erhalten, das Kontrollzentrum, App-Icons und andere Schaltflächen sollten sich jetzt aber wieder mehr von anderen Elementen abheben. Habt ihr gar keine Lust auf Liquid Glass, müsst ihr iOS 26 überspringen oder auf eine ältere Version von iOS downgraden.

Links seht ihr Liquid Glass im Original und rechts die reduzierten Effekte. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Auf eine ältere iOS-Version zurücksetzen

Habt ihr das Update auf iOS 26 installiert und ihr könnt euch mit dem neuen Design einfach nicht anfreunden, bleibt nur das Zurücksetzen auf eine ältere iOS-Version. Hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert:

Besucht die Website ipsw.me und ladet eine kompatible iOS-Version für euer iPhone herunter .

. Deaktiviert die Option „Mein iPhone suchen“ in den Einstellungen unter „Wo ist?“. Alternativ funktioniert das auch über iCloud.

Erstellt ein Backup eures iPhones , indem ihr die Einstellungen öffnet, oben auf euer Profil tippt und dann „iCloud“ auswählt. Hier könnt ihr etwas weiter unten ein iPhone-Backup erstellen.

, indem ihr die Einstellungen öffnet, oben auf euer Profil tippt und dann „iCloud“ auswählt. Hier könnt ihr etwas weiter unten ein iPhone-Backup erstellen. Schließt euer iPhone jetzt an einen PC an und öffnet iTunes . Hier klickt ihr auf das iPhone-Symbol.

. Hier klickt ihr auf das iPhone-Symbol. Haltet Shift (Windows) oder Option (Mac) gedrückt und wählt „iPhone wiederherstellen“ aus.

Jetzt könnt ihr die zuvor heruntergeladene iOS-Version auswählen und sie öffnen.

Anzeige

Folgt den anschließenden Anweisungen und stellt eure Daten mithilfe des Backups wieder her. Auch „Mein iPhone suchen“ solltet ihr nach dem Update reaktivieren. Mit dem Downgrade auf eine ältere iOS-Version konntet ihr Liquid Glass deaktivieren – zumindest über Umwege.