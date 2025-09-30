Login bei Paypack: Mit dem Geburtsdatum klappt es nicht mehr

Früher konntet ihr euch bei Payback mit Geburtstdatum und Postleitzahl einloggen. Diese Methode hat Payback abgeschafft. Wie funktioniert der Login nun?

Egal ob ihr euch über die Webseite oder die Payback-App anmelden wolltet: Bislang konntet ihr euch mithilfe eures Geburtsdatums gepaart mit eurer Postleitzahl einloggen. Ab sofort braucht ihr ausschließlich eure E-Mail-Adresse oder Kundennummer und euer festgelegtes Passwort.

Solltet ihr noch kein Passwort eingerichtet haben, werdet ihr beim Login automatisch weitergeleitet, um ein Passwort zu vergeben. Diese Änderung soll die Sicherheit eures Payback-Kontos erhöhen. Immerhin hätte sich vorher jeder, der diese Daten von euch kennt, in euren Account einloggen können.

Von nun an braucht ihr eure E-Mail-Adresse oder Kundennummer zum Login. (© Screenshot GIGA)

So gelingt der Login ab jetzt

Wollt ihr euch also in euer Konto einloggen, geht ihr folgendermaßen vor:

Login-Daten eingeben: Statt Geburtsdatum und Postleitzahl gebt ihr eure hinterlegte E-Mail-Adresse oder eure Payback-Kundennummer ein, danach euer Passwort. Zwei-Schritt-Verifizierung: Empfohlen, aber nicht obligatorisch folgt dann die 2SV über die Payback App. Dabei erhaltet ihr einen zeitlich begrenzten Code, den ihr zusätzlich zum Passwort eingeben müsst. Wunsch-PIN als Alternative: Wenn ihr die App nicht nutzt, könnt ihr eine persönliche Wunsch-PIN einrichten, die ihr beim Login und an Service-Terminals verwendet.

Payback empfiehlt Zwei-Schritt-Verifizierung

Doch nicht nur ein obligatorisches Passwort soll euer Payback-Konto absichern. Payback empfiehlt euch für zusätzlichen Schutz, die Zwei-Schritt-Verifizierung, kurz 2SV, in der App zu aktivieren. Damit erhaltet ihr einen Code, der sich alle 60 Sekunden ändert, und den ihr zusätzlich zum Passwort eingeben müsst. Und so aktiviert ihr die 2SV:

Öffnet hierfür die Payback App.

Schaut unter dem Menüpunkt „Services“ nach der „2-Schritt-Verifizierung“.

Dort sehr ihr einen QR-Code, der euch direkt zur Aktivierungsseite führt.

Nutzt ihr die App nicht, könnt ihr euch alternativ eine persönliche Wunsch-PIN einrichten, die die bisherige Authentifizierungsmethode ersetzt. Das klappt auch online über das Payback-Serviceportal oder telefonisch beim Kundenservice unter 089/540 2080 22. Payback betont jedoch, dass die App mit der 2SV ein höheres Sicherheitsniveau bietet.