Logitech: Neue Tastatur kann etwas ganz Besonderes

Die Tastatur produziert ihren Strom einfach selbst.

Logitech stellt bald eine neue Bluetooth-Tastatur vor, die sich von anderen Modellen deutlich abhebt: Die Signature Slim Solar+ nutzt Sonnen- und Kunstlicht zur Energieversorgung – und soll so jahrelang ohne Aufladen durchhalten.

Logitech: Bluetooth-Tastatur setzt auf Solar

Die flache Signature Slim Solar+ ist nur auf den ersten Blick eine typische Logitech-Tastatur mit Nummernblock, Sondertasten und Mehrgeräte-Support. Der Clou ist oberhalb der Tasten zu finden: Ein integriertes Solarpanel versorgt das Gerät dauerhaft mit Strom. Logitech nennt das System „LightCharge“ und verspricht eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Lichtverhältnissen im Raum.

Das neue Modell ist kabellos, verbindet sich per Bluetooth und kann bis zu drei Geräte gleichzeitig ansteuern. Die Umschaltung erfolgt über eigene Funktionstasten. Nutzer können das Keyboard mit Windows, macOS, ChromeOS, Linux oder Android koppeln, heißt es. Eine spezielle Taste ist für KI-Funktionen reserviert. Unter Windows startet sie den Copilot-Assistenten.

Bluetooth-Tastatur: Robust, smart, minimalistisch

Trotz des minimalistischen Designs steckt viel Technik im Gehäuse: Laut Hersteller übersteht die Signature Slim Solar+ mindestens 10 Millionen Tastenanschläge. Einige Tasten lassen sich zudem individuell belegen.

Ein erster Händler aus Ungarn listet die Tastatur bereits. Demnach soll die Signature Slim Solar+ in der Farbe Graphite für rund 130 Euro zu haben sein. Logitech selbst hat das Produkt zwar noch nicht offiziell vorgestellt, doch Hinweise auf den baldigen Marktstart mehren sich (Quelle: WinFuture).

Ob die Tastatur tatsächlich ein Jahrzehnt ohne Aufladen durchhält, wird sich erst noch zeigen. Wer aber ohnehin ein Solar-Eingabegerät sucht, könnte mit der Signature Slim Solar+ genau richtig liegen.