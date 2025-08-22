Lohnen sich LED-Scheinwerfer für euer Auto? Das sind die Vor- und Nachteile

LED-Scheinwerfer werden immer häufiger in Neuwagen verbaut und gelten als moderne Beleuchtungstechnologie. Doch sind sie wirklich die beste Wahl für euer Auto? In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und worauf ihr besonders achten solltet.
Energiesparende, umweltschonende Beleuchtung
LED-Lampen sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ob Zuhause, im Büro oder in der Garage – Leuchtdioden findet man überall. Auch an Fahrzeugen werden die energiesparenden und umweltschonenden Lampen angebracht, vor allem wegen ihrer langen Lebensdauer und der damit einhergehenden hohen Effizienz.
Vor- und Nachteile von LED-Scheinwerfern
LED-Scheinwerfer haben natürlich nicht nur Vorteile. Auch hier gibt es wichtige Nachteile zu beachten, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Was aber sind nun die Vor- und Nachteile von LED-Scheinwerfern? Wir listen sie euch anhand der Informationen des ADAC auf.
Vorteile
- Natürlich gilt die Effizienz auch bei Fahrzeug-LED durch ihre lange Lebenszeit als besonders hoch.
- LED-Scheinwerfer sparen im Vergleich zu früheren Beleuchtungssystemen Energie.
- LED-Leuchten mit Matrix-Technik sorgen für eine gute Beleuchtung ohne den Gegenverkehr zu blenden. Sie bestehen aus vielen kleinen unabhängigen LED, die andere Fahrzeuge bewusst nicht anstrahlen.
Nachteile
- Der Austausch von LED-Scheinwerfern ist teuer, da bisher einzelne LED nicht ausgetauscht werden können. Nach ADAC-Angaben kann der Austausch unter Umständen mehr als 5.700 Euro kosten, auch für Rückleuchten sind Kosten von 700 Euro möglich. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Ersatzglühbirne kostet etwa 15 Euro.
- Die von den Herstellern angegebene lebenslange Leuchtdauer beträgt oftmals nur 15 Jahre. Fahrzeuge hingegen halten aber in der Regel länger durch. Dann droht die oben genannte Kostenfalle.
ADAC empfiehlt LED-Lampen
Dennoch sind die LED-Scheinwerfer laut ADAC eine gute Entscheidung. Aufgrund ihrer besseren Beleuchtung und selteneren Ausfällen empfiehlt der ADAC die Nutzung von LED-Scheinwerfern. Allerdings wird auch der Wunsch geäußert, die Reparatur zu vereinfachen und sie kostengünstiger zu ermöglichen.