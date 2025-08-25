Luxus für den Garten: Dieser Fernseher macht auch bei Regenwetter oder 40 Grad Hitze eine gute Figur

Die Firma Sylvox hat uns einen Outdoor-Fernseher mit dem handlichen Namen OT55A6KOEC zum Testen angeboten. Ja – Outdoor-Fernseher sind ein Ding. Für Terrasse, Veranda, Garten, Campingplatz; auch für Restaurants, Vereine und sowas. So ein Outdoor-Fernseher muss richtig hell werden können, hohe und niedrige Temperaturen und auch mal einen Regenguss aushalten können. Das kann der hier, er hat IP55, hält - 30 bis + 50° C aus und soll sogar richtig gut zum Zocken geeignet sein. Dank Google TV gibt’s auch Apps für alle Streamingdienste und so. Weil ich keine Terrasse und kein Restaurant habe, hab ich meinen Kollegen Peter gefragt, ob er in seinem Garten in Norddeutschland zwischen all den Balkonkraftwerksolarpaneelen noch Platz hat für einen Fernseher. Er hat sich dann auf so eine typische norddeutsche Peter-Weise gefreut, das Ding in Empfang genommen und aufgebaut. Netterweise hat Sylvox gleich so einen Ständer mitgeschickt. Sieht so bisschen aus wie eine Schultafel aus und ist damit auch gut transportabel. Ihr könnt den Fernseher aber auch in die Wand dübeln, normale Vesa-Halterung für 55-Zoll-Geräte reicht. Den realitätsnah simulierten Regenguss hat der Fernseher auf jeden Fall überstanden. „Erster sehr positiver Eindruck, sehr schwer, am besten mit zwei Personen aufbauen, wasserdicht und IP55 Zertifizierung nehme ich dem Fernseher ab. Ist auch sehr durchdacht, hier auf der Rückseite mit der Klappe, die man erst aufschrauben muss und die Kabelführung. Hier wird der 1.000 Nits angegeben, was ich dem Fernseher auch abnehme, hier die paar Spiegel mit der Grund, die sind nichts Wildes, da kann man absolut mit leben. Beim Spielen und wenn der HDR-Modus reinkickt, dann ist es nochmal ein bisschen besser und ich muss wirklich sagen, da bin ich positiv überrascht, dass der Fernseher doch so gut ablesbar ist. Der Standfuß ist super, der ist sehr leichtgängig und sehr stabil. Der Fernseher kann in verschiedenen Höhen eingestellt werden.“ Aha, gibt's auch was Negatives? „Einmal der Lüfter, der kühlt das Gerät von innen, muss wahrscheinlich sein wegen des Metallgehäuses, aber man hört ihn. Stört jetzt nicht bei den Umgebungsgeräuschen – aber wenn man eine ruhige Terrasse hat, dann hört man das. Die zweite Sache ist, dass dieser Stecker, das ist ein handelsüblicher Stecker für zu Hause, nicht für draußen. Der passt entsprechend nicht in solche Outdoor-Steckdosen, darf dann auch nicht stecken bleiben. Die Outdoor-Steckdose sieht so aus, die dichtet dann an dem Gummi hier ab. Und das ist halt ein normaler Stecker fürs Zuhause.“ Aber für nächstes Jahr Fußball-WM und zwischendurch bisschen Mario Kart ist das, glaube ich, eine gute Sache, oder?