Mac Mini (M4) im Preisverfall: Mini-Computer aktuell besonders günstig zu haben

Wenn ihr euch einen kleinen Kraftprotz für den Schreibtisch holen wollt, dann kommt ihr nicht am Mac Mini mit M4-Chip vorbei. Apple hat mit dem kleinen Rechner eine kleine Sensation in den Verkauf gebracht. Von der unverbindlichen Preisempfehlung ist hingegen nichts mehr übrig.

Mac Mini (M4) im Preisverfall

Der Preis von ab 699 Euro für den Mac Mini mit M4-Chip ist schon sehr gut. Ihr bekommt dort nämlich direkt 16 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Damit lässt sich im Alltag super arbeiten. Nach einigen Monaten auf dem Markt ist der Preis bereits ordentlich gefallen. Aktuell bekommt ihr die kleinste Konfiguration für nur 569 Euro bei Amazon (bei Amazon anschauen).

Apple Mac mini 2024 (M4/ 16 GB/ 256 GB) Erhältlich ab 08.11.2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 16:35 Uhr

Vor- und Nachteile des Mac Mini (M4):

Kompakt: Es gibt kaum einen Computer auf der Welt, der so viel Leistung in so einem kleinen Gehäuse vereint. Apple hat zudem nicht an den Anschlüssen gespart, die ihr dieses Mal sogar an der Front findet.

Günstig: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier unschlagbar. Ihr bekommt einen der schnellsten Chips, mit dem ihr so gut wie alles machen könnt. Selbst das Bearbeiten von Bildern und Schneiden von Videos funktioniert damit auf einem Hobby-Level.

Aufrüstung: Während ihr andere Computer ohne Probleme mit mehr Speicher und RAM aufrüsten könnt, ist das hier gar nicht oder nur sehr umständlich möglich. Ihr müsst euch also vorher entscheiden, wie viel Speicher ihr braucht.

Apple definiert mit dem neuen Mac Mini die Grenzen von Kompaktheit und Leistung neu. Der nur handtellergroße Computer vereint die Kraft des brandneuen M4-Chips mit durchdachter Konnektivität – und das bei konsequent klimaneutraler Produktion. Ein digitales Kraftpaket, das die Konkurrenz gleich in mehrfacher Hinsicht alt aussehen lässt.

Apple räumt mit dem leidigen Kabelsalat auf dem Schreibtisch auf: Erstmals verfügt der Mac Mini über Frontanschlüsse. Neben USB-C-Ports findet ihr dort auch einen Kopfhöreranschluss. Die Rückseite bietet weiterhin alles, was das Herz begehrt – von Thunderbolt über HDMI bis hin zu Gigabit-Ethernet. Diese durchdachte Verteilung macht den täglichen Workflow deutlich komfortabler.

Für iPhone-Nutzer bietet der neue Mac Mini einen zusätzlichen Mehrwert: Die Integration in das Apple-Ökosystem erfolgt nahtlos. Texte vom iPhone landen per Copy & Paste direkt auf dem Desktop, FaceTime-Anrufe können am großen Bildschirm angenommen werden. Da wundert es nicht, dass der Mac Mini bei Amazon mit 4,8 von 5 Sternen eine fast perfekte Wertung erreicht.

