MacBook Air 2026: So lange müsst ihr auf Apples Bestseller warten

Das Upgrade, auf das Millionen Mac-Fans warten, rückt nun endlich ein Stück näher.

Jetzt ist es raus: Laut dem stets gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman plant Apple, im Frühjahr 2026 endlich das MacBook Air mit M5-Chip zu veröffentlichen. Damit bekommt auch Apples beliebtestes Notebooks endlich das Upgrade, auf das viele Nutzerinnen und Nutzer seit der Vorstellung des neuen Chips warten. Der M5-Chip feierte seine Premiere letzte Woche im MacBook Pro, iPad Pro und in der Apple Vision Pro gefeiert – nun soll er auch das MacBook Air antreiben. Damit schließt Apple den Kreis und bringt die Leistung der teureren Geräte endlich auch in das Notebook, das für viele der eigentliche Einstieg in die Mac-Welt ist.

MacBook Air M5: Apple bereitet Start für Frühjahr 2026 vor

Wer allerdings auf ein komplett neues Design gehofft hat, muss sich noch gedulden. Sowohl beim kommenden MacBook Air als auch beim MacBook Pro plant Apple laut Gurman keine optischen Neuerungen. Stattdessen steht der reine Chip-Wechsel auf den M5 im Fokus. Beim MacBook Pro sollen dann die Modelle mit M5 Pro und M5 Max ebenso Anfang 2026 nachgereicht werden. Eine umfassendere Überarbeitung des Gehäuses ist dagegen erst für Ende 2026 oder Anfang 2027 vorgesehen.

Das aktuelle MacBook-Air-Design stammt aus dem Jahr 2022 – damals führte Apple den neuen, flacheren Look ein. 2023 kam dann das größere 15-Zoll-Modell hinzu. Erst für 2027 erwarten Insider wieder ein größeres Update, das ein neues LCD-Display und mögliche Designänderungen bringen soll.

M5 auch für Mac Studio und Mac mini geplant

Neben dem MacBook Air arbeitet Apple laut Gurman auch an neuen Mac Studio- und Mac mini-Modellen. Beide sollen ebenfalls den Sprung auf die M5-Generation schaffen. Darüber hinaus entwickelt Apple derzeit zwei neue externe Displays, von denen mindestens eines als zweite Generation des Studio Display gilt. Wann diese Geräte genau auf den Markt kommen, ist allerdings noch unklar. Möglich ist, dass Apple sie gemeinsam mit den neuen Desktop-Macs vorstellt.

Unsere Einschätzung: Apple hält bekannten Kurs bei

Apple bleibt seiner Strategie treu: Keine überstürzten Designwechsel, sondern gezielte Performance-Upgrades im Jahresrhythmus. Das M5-MacBook-Air dürfte im Frühjahr 2026 den wohl beliebtesten Mac der Welt auf den neuesten Stand bringen. Bis dahin heißt es für Fans: Geduld bewahren.