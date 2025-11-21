MacBook Air M4 verboten günstig: Apple selbst kann bei diesem Preis nicht mithalten

Bei Amazon spart ihr beim aktuellen MacBook Air M4 jetzt jede Menge Geld.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 21. November 2025: Zur Black-Friday-Woche senkt Amazon den Preis für das aktuelle MacBook Air M4 – das 13-Zoll Modell mit 256-GB-Speicher kostet gegenwärtig nur noch 874 Euro (bei Amazon ansehen). Bei Apple direkt zahlt ihr dagegen noch immer 1.099 Euro. Apple MacBook Air (13 Zoll, M4) 16 GB RAM, 256 GB SSD Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:05 Uhr Tipp: Holt euch die Amazon Visa – damit gibt es nicht nur eine attraktive Startgutschrift, sondern auch wertvolle Amazon-Punkte als Cashback (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Originaler Artikel vom 24. April 2025:

Im MacBook Air arbeitet jetzt ein leistungsfähiger M4-Chip. Das ist nicht die einzige Verbesserung, die Apple seinem meistverkauften Notebook spendiert hat. Interessierte Käufer sollten unbedingt einen Preisvergleich machen, denn das neue MacBook Air M4 ist im freien Handel bereits deutlich günstiger zu haben. Bei Amazon kostet das Einstiegsmodell mit 13-Zoll-Display aktuell nur 999 Euro, während Apple 1.199 Euro verlangt – ihr spart 200 Euro beziehungsweise 17 Prozent (bei Amazon ansehen).

Auch das 15-Zoll-Modell ist günstiger: Amazon verlangt derzeit nur 1.299 Euro, während Apple 1.499 Euro aufruft – eine Ersparnis von gleichfalls 200 Euro (bei Amazon ansehen). Wer will da noch direkt im Apple Store kaufen?!

Vor- und Nachteile des MacBook Air M4

Bessere Ausstattung: Apples günstigstes MacBook verfügt nun über die neue CenterStage-Kamera (12 Megapixel) mit Folgemodus und Schreibtischansicht sowie über zwei echte Thunderbolt-4-Anschlüsse.

Volle Display-Unterstützung: Das neue Modell unterstützt jetzt bis zu zwei externe Displays. Wichtig: Die frühere Einschränkung, dass dies nur bei zugeklapptem Notebook möglich ist, entfällt.

Noch immer kein ProMotion: Beim eigentlichen Bildschirm hat sich hingegen nichts verändert. Die Helligkeit bleibt bei 500 Nits und die Bildwiederholrate ist unverändert. Wer eine höhere Frequenz von bis zu 120 Hz wünscht, erhält die ProMotion-Technologie nach wie vor nur im MacBook Pro, das außerdem eine maximale Helligkeit von 1.600 Nits bietet.

Apple MacBook Air M4 – 13 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:04 Uhr

Das MacBook Air ist nicht ohne Grund der Bestseller unter den Macs, und auch das aktuelle Modell mit M4-Chip dürfte für die meisten Mac-Nutzer der ideale Rechner sein. Abgesehen vom Display hätte Apple diese Technik vor nicht allzu langer Zeit exklusiv in einem MacBook Pro verbaut. In vielen Bereichen zieht das MacBook Air mit seinem großen Bruder gleich, etwa durch die praktische CenterStage-Kamera und die bessere Unterstützung externer Monitore.

Anzeige

Selbst in den Standardvarianten erhalten alle Kunden jetzt mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB Kapazität. Wer nicht zwingend mehr Speicher benötigt, kann also bedenkenlos zu den günstigsten Modellen greifen – für die meisten Normalanwender ist das vollkommen ausreichend.

Manchmal genügt auch einfach eine neue Farbe:

Bei Amazon gibt es bereits einige Bewertungen. Im Schnitt vergeben die Kunden 4,8 von 5 Sternen – ein mehr als solides Ergebnis, zumal 91 Prozent die volle Punktzahl vergeben und wunschlos glücklich sind. Fazit: Jede Wette, das MacBook Air mit M4-Chip tritt in die Fußstapfen seiner Vorgänger und avanciert erneut zum beliebtesten Mac.

Apple MacBook Air M4 – 13 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 06:04 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.