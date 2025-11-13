MacBook langsam? Mit der Aktivitätsanzeige findest du die Ursache und beendest sie in Sekunden

Mit der Aktivitätsanzeige eures Macs oder MacBooks findet ihr schnell Speicher- oder CPU-fressende Apps oder das eingefrorene Programm, welches euren Computer gerade fast zum Stillstand bringt. Was die Apple Aktivitätsanzeige kann und wie ihr das vorinstallierte Tool öffnet, lest ihr hier.

Was ist die Aktivitätsanzeige?

Die Aktivitätsanzeige (engl. Activity Monitor) ist eine vorinstallierte App auf jedem Mac, die euch einen detaillierten Überblick über alle laufenden Prozesse gibt. Ob CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Festplattenaktivität oder Netzwerkverbindungen. Besonders praktisch ist das Tool, wenn eine App nicht mehr reagiert oder der Rechner plötzlich langsamer wird.

Statt im Dunkeln zu tappen, könnt ihr gezielt nachschauen, welcher Prozess die Ressourcen blockiert. Doch die Aktivitätsanzeige ist nicht nur für Notfälle da. Sie hilft auch, den Energieverbrauch zu analysieren, Hintergrundprozesse zu identifizieren oder einfach nur zu verstehen, was im System vor sich geht.

Wie öffnet man die Aktivitätsanzeige?

Es gibt mehrere Wege, um die Aktivitätsanzeige zu starten. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten hier zusammengefasst:

Über die Spotlight-Suche: Drückt ⌘ Cmd + Leertaste , tippt „Aktivitätsanzeige“ ein und bestätigt mit Enter. Schon landet ihr direkt in der App.

Drückt , tippt „Aktivitätsanzeige“ ein und bestätigt mit Enter. Schon landet ihr direkt in der App. Über den Finder: Die Aktivitätsanzeige findet ihr bei Programme > Dienstprogramme und öffnet sie dann mit einem Doppelklick.

Falls ihr nur schnell einen Prozess beenden wollt, könnt ihr mit dem Tastenkürzel ⌘ Cmd + Alt + Esc eine Art Mini-Version des Mac-Taskmanagers öffnen, der nur für das Schließen von Programmen gedacht ist.

Was kann man in der Aktivitätsanzeige tun?

Sobald die Aktivitätsanzeige geöffnet ist, seht ihr eine Liste aller aktiven Prozesse. Doch was könnt ihr damit anfangen?

Prozesse überwachen: Die Spalten „CPU“ und „Speicher“ zeigen euch, welche Apps oder Prozesse euren Prozessor oder Arbeitsspeicher besonders stark belasten. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert ihr die Liste, sodass ihr auf einen Blick seht, welche Programme die größten Ressourcenfresser sind.

Die Spalten „CPU“ und „Speicher“ zeigen euch, welche Apps oder Prozesse euren Prozessor oder Arbeitsspeicher besonders stark belasten. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert ihr die Liste, sodass ihr auf einen Blick seht, welche Programme die größten Ressourcenfresser sind. Prozesse beenden: Falls eine App nicht mehr reagiert, könnt ihr sie über die Aktivitätsanzeige zwangsweise schließen. Wählt den Prozess aus und klickt auf das X-Symbol oben in der Symbolleiste und wählt „Beenden“ oder – falls nötig – „Sofort beenden“ aus.

Falls eine App nicht mehr reagiert, könnt ihr sie über die Aktivitätsanzeige zwangsweise schließen. Wählt den Prozess aus und klickt auf das X-Symbol oben in der Symbolleiste und wählt „Beenden“ oder – falls nötig – „Sofort beenden“ aus. Detaillierte Infos abrufen: Ein Doppelklick auf einen Prozess öffnet ein Fenster mit weiteren Details, etwa den genauen Pfad der App oder die Prozess-ID. Nützlich, wenn ihr herausfinden wollt, was sich hinter einem kryptischen Prozessnamen verbirgt.

