Mac und MacBook: Ordnerfarbe ändern oder eigene Bilder einstellen

Ihr wollt auf eurem MacBook die Ordnerfarbe ändern – klingt simpel, ist in der Praxis aber überraschend aufwendig. Wir haben einen Weg gefunden und zeigen euch Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

So könnt ihr die Ordnerfarbe ändern – funktioniert auf jedem Mac

Einfach den Ordner per Rechtsklick auswählen und eine Farbe auswählen, fertig. Schön, wenn das so einfach wäre. Leider müsst ihr ein paar umständliche Schritte durchführen, wenn ihr die Ordnerfarbe ändern wollt. Wie das auf jeder Art von Mac und MacBook funktioniert, erklären wir euch nachfolgend:

Wählt den Ordner per Rechtsklick aus, dessen Farbe ihr ändern wollt. Im nächsten Fenster klickt ihr auf „Informationen“ .

. Klickt anschließend auf das kleine Symbol neben dem Ordnernamen, damit es markiert ist. © Screenshot GIGA

Drückt Command + C auf eurer Tastatur, um den Kopiervorgang einzuleiten. Alternativ könnt ihr in der Menüleiste oben auch auf „Bearbeiten“ und dann auf „Kopieren“ klicken.

auf eurer Tastatur, um den Kopiervorgang einzuleiten. Alternativ könnt ihr in der Menüleiste oben auch auf „Bearbeiten“ und dann auf „Kopieren“ klicken. Öffnet nun die Vorschau-App eures Macs . Es handelt sich um das App-Icon mit der Lupe vor idyllischem Meerblick. In der Menüleiste oben klickt ihr jetzt auf „Ablage“ und „Neu aus der Zwischenablage“ – ein neues Fenster öffnet sich.

. Es handelt sich um das App-Icon mit der Lupe vor idyllischem Meerblick. In der Menüleiste oben klickt ihr jetzt auf „Ablage“ und „Neu aus der Zwischenablage“ – ein neues Fenster öffnet sich. Klickt danach in der Leiste oben auf „Werkzeuge“ und wählt „Farbkorrektur“ . Hier könnt ihr die Ordnerfarbe ändern, indem ihr den Farbton anpasst oder an der Temperatur sowie Sättigung schraubt. © Screenshot GIGA

. Hier könnt ihr die Ordnerfarbe ändern, indem ihr den Farbton anpasst oder an der Temperatur sowie Sättigung schraubt. Jetzt müsst ihr erneut Command + C zum Kopieren drücken („Bearbeiten“ > „Kopieren“ funktioniert ebenfalls) und zum Informations-Fenster zurückkehren , das ihr im ersten Schritt geöffnet habt.

, das ihr im ersten Schritt geöffnet habt. Ist das kleine Ordnersymbol noch markiert, klickt ihr auf „Bearbeiten“ und „Einsetzen“. Eure eingestellte Farbe sollte den Ordner einfärben.

Bloß die Farbe eines Ordners zu ändern, ist also gar nicht so einfach. Ihr müsst diese Schritte mehrmals wiederholen, wenn ihr auch andere Ordner einfärben wollt.

Ihr könnt auf diese Weise auch Text oder Symbole einfügen. Dafür wählt ihr eine der vielen Optionen in der Werkzeugleiste der Vorschau-App aus. Ist diese nicht zu sehen, müsst ihr sie mit „Darstellung“ > „Werkzeugleiste anzeigen“ zunächst aktivieren.

Ordner mit eigenen Bildern versehen

Ihr könnt Ordner nicht mit einer anderen Farbe versehen, sondern auch eigene Bilder als Vorschau einstellen. Das funktioniert glücklicherweise viel einfacher als das Einfärben und ist schnell erklärt:

Klickt per Rechtsklick auf den Zielordner und wählt „Informationen“ aus.

Sucht nun das gewünschte Bild und zieht es per Drag and Drop auf das kleine Ordnersymbol in der oberen linken Ecke.

in der oberen linken Ecke. Wenn alles geklappt hat, wird das Bild als Vorschau angezeigt. Sobald ihr das nächste Mal auf den Ordner klickt, verändert sich das Symbol automatisch.

Farbige Tags hinzufügen

Sind euch die oben genannten Schritte zu umständlich, könnt ihr Ordner trotzdem farblich voneinander abheben. Dafür nutzt ihr die Tag-Funktion, die euch einige Farben zur Verfügung stellt.

Auch hier wählt ihr den Zielordner per Rechtsklick aus und stellt weiter unten einen Tag ein. Die Farbe wird anschließend als Punkt neben dem Ordnersymbol angezeigt. So könnt ihr sie in Kategorien einteilen und später schneller finden.