MacBook Pro M5: Apple lässt die Katze bereits aus dem Sack

Apple spielt mit offenen Karten – und schickt jetzt eine Botschaft, die Mac-Fans elektrisieren dürfte.

Apple bereitet offenbar schon alles für das nächste MacBook Pro mit M5-Chip vor – und teasert den Launch jetzt ganz offiziell an. In den sozialen Medien lässt Marketingchef Greg Joswiak keinen Zweifel: Etwas Leistungsstarkes kommt auf uns zu. Viel deutlicher kann man es kaum sagen.

Apple-Marketingchef wird deutlich: Das MacBook Pro M5 ist kein Geheimnis mehr

Greg Joswiak, Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) eine eindeutige Andeutung gemacht. In seinem Post heißt es wörtlich: „Something powerful is coming.“ Begleitet wird das Ganze von einer kurzen Animation, die – wenig subtil – ein MacBook Pro zeigt. Am Ende des Clips erscheint die Einblendung „Coming soon“.

Ein interessantes Detail: Das MacBook-Design in der Animation bildet die Form eines „V“ – die römische Zahl für 5. Dazu schrieb Joswiak in der Bildunterschrift „Mmmmm“, also gleich fünfmal der Buchstabe M. Spätestens jetzt klar, worauf Apple anspielt: den kommenden M5-Chip.

M5-Chip steht vor der Tür – erstes Modell wohl das 14-Zoll-MacBook Pro

Gerüchte über Apples neuen M5-Prozessor kursieren schon seit Wochen, doch der Teaser von Joswiak ist nun das erste offizielle Lebenszeichen. Laut Insidern wird Apple den M5-Chip noch in dieser Woche vorstellen, und zwar zunächst im MacBook Pro mit 14-Zoll-Display, der Basisvariante.

Größere Designänderungen sind dem Vernehmen nach nicht zu erwarten – das neue Modell dürfte also weitgehend dem bisherigen MacBook-Pro-Design treu bleiben. Die größeren Varianten mit M5-Pro- und M5-Max-Chips sollen laut Berichten erst 2026 folgen.

Mehr als nur ein Mac: Was Apple noch plant

Das neue MacBook Pro ist offenbar nur der Anfang. Parallel zur M5-Einführung wird erwartet, dass Apple auch ein neues iPad Pro sowie die Vision Pro mit dem gleichen Chip ausstattet. Außerdem mehren sich Hinweise auf aktualisierte Versionen von Apple TV und HomePod mini, die womöglich ebenfalls zeitnah vorgestellt werden.

Apple hat also einiges in der Pipeline – und wenn Joswiak schon selbst die Katze aus dem Sack lässt, dürfte die offizielle Präsentation tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.