MacBook und iPad: Diese drei Apple-Produkte erhalten als Nächstes das OLED-Upgrade

Drei Produkte von Apple werden bald leuchten wie nie zuvor.

Apple bereitet bei drei Produkten den wohl größten Technologiewechsel seiner aktuellen Gerätegeneration vor. Es soll OLED-Displays geben. Die organischen Leuchtdioden sollen kräftigere Farben, tiefere Kontraste und eine bessere Energieeffizienz bringen.

Apple steigt noch mehr auf OLED um

Wie der gut vernetzte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, testet Apple derzeit mehrere Modelle mit OLED-Panels. Konkret betroffen sind das MacBook Air, das iPad Air und das iPad mini. Mit dem kleinen Tablet soll der Startschuss fallen – der kompakte Klassiker soll 2026 mit OLED erscheinen, intern unter dem Codenamen J510. Wegen der teureren Panels könnte der Preis dabei um bis zu 100 US-Dollar steigen.

Auch beim iPad Air steht der Wechsel bevor, allerdings erst in einer späteren Generation. Die kommende Version, die im Frühjahr 2026 erwartet wird, bleibt noch bei LCD. Beim MacBook geht Apple ähnlich vorsichtig vor: Zunächst soll ein MacBook Pro mit OLED-Display erscheinen – bei der nächsten großen Designüberarbeitung. Erst danach, vermutlich nicht vor 2028, folgt das MacBook Air mit OLED-Panel.

Im gleichen Zeitraum will Apple den M5-Chip im MacBook Air einführen, allerdings noch mit herkömmlichem Bildschirm. Das passt zur Strategie des Konzerns, seine Produktpalette schrittweise zu erneuern.

Apple setzt bereits stark auf OLED

OLED ist für Apple kein Neuland: iPhones, iPads, MacBooks und Apple Watches nutzen die Technologie bereits, das Vision-Pro-Headset sogar in Form von micro-OLED. Jetzt will Apple die Technik zur Basis aller Premium-Produkte machen.

In der Industrie zeichnet sich der Trend ebenfalls ab: Geräte wie Samsungs Galaxy Tab S11 oder das iPad Pro setzen längst auf OLED. Apple folgt diesem Weg bewusst langsam – mit klarer Strategie, langer Entwicklungszeit und dem Ziel, ein durchgängig hochwertiges Ökosystem zu schaffen. Ihr bekommt dafür eine bessere Bildqualität, müsst aber wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.