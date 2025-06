Macht alles nur schlimmer: Balkonkraftwerk-Pionier warnt vor neuer IEC-Norm

Balkonkraftwerke stehen durch die neue IEC-Norm vor einer riesigen Herausforderung – jetzt äußert sich ein erster Hersteller.

Neue Normen sollen eigentlich dafür sorgen, dass bewährte Technologien in gewisse Bahnen gelenkt werden. Idealerweise so, dass viele Menschen davon profitieren. Bei der IEC-Norm für Balkonkraftwerke ist genau das Gegenteil der Fall. Das sieht mit Zendure auch ein echter Balkonkraftwerk-Pionier so.

Zendure-CEO kritisiert IEC-Norm

Gerade erst haben wir darüber berichtet, dass Balkonkraftwerke für viele Menschen vor dem Aus stehen würden, wenn eine neue IEC-Norm unverändert vom VDE in Deutschland übernommen wird.

Der aktuelle Entwurf der Norm IEC 60364-7-751 sieht vor, dass Balkonkraftwerke künftig über einen separaten, professionell installierten Stromkreis verfügen müssen. Bryan Liu, CEO des Energietechnik-Unternehmens Zendure, kritisiert diese Pläne scharf und warnt vor weitreichenden Konsequenzen für die Energiewende.

„Diese Regelung würde den einfachen Zugang zu Solarenergie massiv erschweren“, erklärt Liu. Die bislang bewährten Plug-and-Play-Systeme haben sich als sichere und kostengünstige Lösung etabliert. Eine Verpflichtung zur professionellen Installation würde die Kosten drastisch in die Höhe treiben und damit besonders Mieter und Menschen mit geringerem Einkommen vom Zugang zu erneuerbarer Energie ausschließen.

Hoffnung macht die Haltung der deutschen Normungsorganisation DKE, die sich ebenfalls kritisch zu dem IEC-Entwurf positioniert. Noch ist unklar, ob und in welcher Form die Regelung in Deutschland übernommen wird. Liu fordert alle Beteiligten auf, den Entwurf zu überarbeiten: „Wir brauchen Regelungen, die ein inklusives und bürgergetriebenes Energiesystem unterstützen, statt es zu behindern.“

Neue IEC-Norm ist ein Angriff auf die Energiewende

Die geplante Norm steht im direkten Widerspruch zu den aktuellen Bemühungen, die Energiewende zu beschleunigen. Experten sehen in Balkonkraftwerken einen wichtigen Baustein für die dezentrale Energieversorgung. Die einfache Installation und niedrigen Einstiegshürden haben in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Boom geführt.

Das kann nicht wahr sein Wieder einmal droht Bürokratie den Fortschritt auszubremsen. Während Politiker die Energiewende beschwören und Klimaziele verkünden, wird im Verborgenen an Vorschriften gearbeitet, die genau das Gegenteil bewirken. Die vorgeschlagene IEC-Norm ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit überzogenen Sicherheitsbedenken Innovation verhindert, die sich bewährt hat und so Menschen von der Energiewende ausschließt. Wer Balkonkraftwerke derart verkompliziert, spielt letztlich nur den fossilen Energiekonzernen in die Hände. Peter Hryciuk

