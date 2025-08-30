Macintosh Pocket: Ein iPhone, das Apple nie gebaut hat

Die Geschichte, wie wir sie kennen: 2007 präsentiert Apple mit dem iPhone das erste eigene Mobiltelefon. Doch was wäre gewesen, hätte es ein ähnlich portables Apple-Produkt schon in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben? Dieses Gerät hätte wohl der „Macintosh Pocket“ sein können.
Im Jahr 1984 stellt Apple den ersten Mac vor. Schon lange vor dem ersten iPhone begeistert der kalifornische Comupterbauer die Weltöffentlichkeit. Doch an ein Mobiltelefon ist da noch nicht zu denken. Selbst der erste Mac-Laptop mit dem Namen „Macintosh Portable“ erscheint erst 1989 und wiegt dann stolze 7,2 Kilogramm. An ein noch kompakteres Gerät im Handheldformat war da noch nicht zu denken. Erst der Apple Newton kam dem 1993 nahe.
Macintosh Pocket: Der iPhone-Urahn den es nie gab
Kurzum: Einen „Macintosh Pocket“ hat es nie gegeben. Und doch wurde der jetzt vom Industriedesigner Rex Sowards aus Arizona (USA) kurzerhand ersonnen (Quelle: Rex Sowards auf Behance). Ein ansehnliches Gedankenspiel. Ein Apple-Handheld mit der Technik und im Design der 80er-Jahre. Die Detailfreude an diesem hypothetischen Vintage-Produkt lässt alte Mac-Hasen freudig schmunzeln. Unbedingt ansehen …
Macintosh Pocket: Ein Game Boy mit Mac OS Classic
… der „Macintosh Pocket“ in seiner ganzen Pracht. Die winzigen Tasten und der Trackball sind nahezu superb. Irgendwie erinnert dieser kompakte Fantasie-Mac dann aber doch an einen Game Boy von Nintendo …
Macintosh Pocket: Dickes Brett
… ziemlich dick der Mini-Mac. Immerhin muss noch ein gewölbten CRT-Monitor darin Platz finden. Allerdings hätte man wohl auch in den 80er-Jahren schon eher ein LCD verwendet. Das Design …
Macintosh Pocket: Klassische Form
… des originalen Macs aus dem Jahr 1984 wird vortrefflich zitiert. Übrigens nicht nur auf der Vorderseite …
Macintosh Pocket: Schöner Rücken
… auch die Rückseite ist Kennern vertraut. Im Gegensatz zum iPhone prangt auf dem „Macintosh Pocket“ stolz das Label „Made in U.S.A“ …
Macintosh Pocket: In einer Zeit vor USB
… hinter einer Klappe verbergen sich eine Reihe von altehrwürdigen Anschlüssen. Heutigen Nutzer müsste man diese erst wieder erklären. Ja, es gab eine Zeit vor USB. Fragt mal eure Eltern. Besonders witzig …
Macintosh Pocket: Ausgedachte Anzeige
… Designer Sowards erdachte auch gleich die passende Werbekampagne fürs Produkt – sehr charmant. Bleibt nur die Frage zum Schluss unbeantwortet: Hätte Apple damit vor nahezu 40 Jahren auch Erfolg gehabt? Wir werden es nie erfahren.