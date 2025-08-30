Macintosh Pocket: Ein iPhone, das Apple nie gebaut hat

Anzeige

Die Geschichte, wie wir sie kennen: 2007 präsentiert Apple mit dem iPhone das erste eigene Mobiltelefon. Doch was wäre gewesen, hätte es ein ähnlich portables Apple-Produkt schon in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben? Dieses Gerät hätte wohl der „Macintosh Pocket“ sein können.

Im Jahr 1984 stellt Apple den ersten Mac vor. Schon lange vor dem ersten iPhone begeistert der kalifornische Comupterbauer die Weltöffentlichkeit. Doch an ein Mobiltelefon ist da noch nicht zu denken. Selbst der erste Mac-Laptop mit dem Namen „Macintosh Portable“ erscheint erst 1989 und wiegt dann stolze 7,2 Kilogramm. An ein noch kompakteres Gerät im Handheldformat war da noch nicht zu denken. Erst der Apple Newton kam dem 1993 nahe.

Macintosh Pocket: Der iPhone-Urahn den es nie gab

Kurzum: Einen „Macintosh Pocket“ hat es nie gegeben. Und doch wurde der jetzt vom Industriedesigner Rex Sowards aus Arizona (USA) kurzerhand ersonnen (Quelle: Rex Sowards auf Behance). Ein ansehnliches Gedankenspiel. Ein Apple-Handheld mit der Technik und im Design der 80er-Jahre. Die Detailfreude an diesem hypothetischen Vintage-Produkt lässt alte Mac-Hasen freudig schmunzeln. Unbedingt ansehen …

