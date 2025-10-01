Magie, Mord und Schmetterlinge im Bauch: 21 kostenlose E-Books bei Amazon

Zum Hump Day – aka Bergfest – habe ich tatsächlich 21 kostenlose Kindle-Bücher für euch gefunden. In den E-Books gehts um Drachen, Liebe, Kleinstadt-Morde und Thriller, geheime Labore und verbotene Beziehungen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:15 Uhr

Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:16 Uhr

Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:19 Uhr

Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:22 Uhr

Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:26 Uhr

Eine Lady in Gefahr: Maywood-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:27 Uhr

Funkelnde Smaragde: Gegensätze ziehen sich an – mit geheimer Vaterschaft, Kleinstadtflair und zweite Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:28 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Taylor - Helden sterben einsam (Team I.A.T.F) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:21 Uhr

Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:23 Uhr

Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Quilt-Rätsel beim Erntefest, Frauen ermitteln (Ink & Ivy Do Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:23 Uhr

Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:12 Uhr

Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:29 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:13 Uhr

Fressfeind: Mystery Thriller (Hausmanns krude Fälle 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:20 Uhr

Leuchtturm-Lattes & eine Leiche bei Ebbe: Ein hexiger Küstensturm-Cozy-Mystery (Moonmist Bay – Tee & Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:24 Uhr

Das Ritual für das Biest Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:30 Uhr

The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:33 Uhr

The Dragon's Secret: Das vergessene Volk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:34 Uhr

The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:34 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Keine Ahnung, aber Mikrowelle! : 120 ultraschnelle Rezepte für Teens – zero Skills, viel Geschmack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:25 Uhr

Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:30 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:04 Uhr

CAMA- one more Kiss : Mafia Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:30 Uhr

Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:38 Uhr

Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:11 Uhr

Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:08 Uhr

I hate you, Honey (Catch me 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:10 Uhr

Ein Mann für eine Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 06:14 Uhr

Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:53 Uhr

Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:10 Uhr

Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 04:25 Uhr

Abseits der Zeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:34 Uhr

Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 04:45 Uhr

MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 03:55 Uhr

The True Story: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 03:50 Uhr

Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:52 Uhr

DAS UNAUSSPRECHLICHE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:29 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

