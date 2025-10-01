Magie, Mord und Schmetterlinge im Bauch: 21 kostenlose E-Books bei Amazon

Zum
Hump Day – aka Bergfest – habe ich tatsächlich 21 kostenlose Kindle-Bücher für euch gefunden. In den E-Books gehts um Drachen, Liebe, Kleinstadt-Morde und Thriller, geheime Labore und verbotene Beziehungen.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge)
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6)
Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec
Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1)
Eine Lady in Gefahr: Maywood-Saga
Funkelnde Smaragde: Gegensätze ziehen sich an – mit geheimer Vaterschaft, Kleinstadtflair und zweite
Krimis, Romane und Thriller
Taylor - Helden sterben einsam (Team I.A.T.F)
Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi
Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Quilt-Rätsel beim Erntefest, Frauen ermitteln (Ink & Ivy Do
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)
Fressfeind: Mystery Thriller (Hausmanns krude Fälle 1)
Leuchtturm-Lattes & eine Leiche bei Ebbe: Ein hexiger Küstensturm-Cozy-Mystery (Moonmist Bay – Tee &
Das Ritual für das Biest
The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich
The Dragon's Secret: Das vergessene Volk
The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe
Essen, Trinken und Genießen
Keine Ahnung, aber Mikrowelle! : 120 ultraschnelle Rezepte für Teens – zero Skills, viel Geschmack
Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26)
CAMA- one more Kiss : Mafia Romance
Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1)
Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1)
Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2)
I hate you, Honey (Catch me 1)
Ein Mann für eine Nacht
Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1)
Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1
Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1)
Abseits der Zeit
Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe)
MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische
The True Story: Kriminalroman
Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer
DAS UNAUSSPRECHLICHE
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
