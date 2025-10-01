Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Magie, Mord und Schmetterlinge im Bauch: 21 kostenlose E-Books bei Amazon

Magie, Mord und Schmetterlinge im Bauch: 21 kostenlose E-Books bei Amazon

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Zum Hump Day – aka Bergfest – habe ich tatsächlich 21 kostenlose Kindle-Bücher für euch gefunden. In den E-Books gehts um Drachen, Liebe, Kleinstadt-Morde und Thriller, geheime Labore und verbotene Beziehungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Krimis, Romane und Thriller
  3. 3.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge)
Ihr verbotener Schulleiter (Conception Ridge)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:15 Uhr
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:16 Uhr
Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6)
Das kleine Strandhaus am Meer - Inges Geschichte (Tideborg-Reihe / Verliebt in Dänemark 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:19 Uhr
Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec
Secret Life of Corporate Flowers – On & Off 1: Humorvoller und mitreißender Slice of Life-Manga (Sec
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:22 Uhr
Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1)
Die Rache des Bikers: Liebesroman altersunterschied Deutsch (Die Biker der Underground Crows MC 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:26 Uhr
Eine Lady in Gefahr: Maywood-Saga
Eine Lady in Gefahr: Maywood-Saga
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:27 Uhr
Funkelnde Smaragde: Gegensätze ziehen sich an – mit geheimer Vaterschaft, Kleinstadtflair und zweite
Funkelnde Smaragde: Gegensätze ziehen sich an – mit geheimer Vaterschaft, Kleinstadtflair und zweite
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:28 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Taylor - Helden sterben einsam (Team I.A.T.F)
Taylor - Helden sterben einsam (Team I.A.T.F)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:21 Uhr
Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi
Mord beim Austernfest: Ein Küstenbäckerin-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:23 Uhr
Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Quilt-Rätsel beim Erntefest, Frauen ermitteln (Ink & Ivy Do
Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Quilt-Rätsel beim Erntefest, Frauen ermitteln (Ink & Ivy Do
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:23 Uhr
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
Hautnah (Ein Kari-Blackhorse-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:12 Uhr
Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi
Kabel, Kutter, Killer: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:29 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)
Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:13 Uhr
Fressfeind: Mystery Thriller (Hausmanns krude Fälle 1)
Fressfeind: Mystery Thriller (Hausmanns krude Fälle 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:20 Uhr
Leuchtturm-Lattes & eine Leiche bei Ebbe: Ein hexiger Küstensturm-Cozy-Mystery (Moonmist Bay – Tee &
Leuchtturm-Lattes & eine Leiche bei Ebbe: Ein hexiger Küstensturm-Cozy-Mystery (Moonmist Bay – Tee &
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:24 Uhr
Das Ritual für das Biest
Das Ritual für das Biest
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:30 Uhr
The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich
The Dragon's Secret: Das Nachtkönigreich
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:33 Uhr
The Dragon's Secret: Das vergessene Volk
The Dragon's Secret: Das vergessene Volk
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:34 Uhr
The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe
The Dragon's Secret: Der rothaarige Schatten: Das Spin-Off zur Hauptreihe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:34 Uhr
Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Keine Ahnung, aber Mikrowelle! : 120 ultraschnelle Rezepte für Teens – zero Skills, viel Geschmack
Keine Ahnung, aber Mikrowelle! : 120 ultraschnelle Rezepte für Teens – zero Skills, viel Geschmack
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:25 Uhr
Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes
Das Brotbackbuch BROT BACKEN IM DUTCH OVEN: Die besten Rezepte - Brot backen in Perfektion - Die bes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:30 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26)
In Trouble with Mr. Charming (Unexpected Love Stories 26)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 09:04 Uhr
CAMA- one more Kiss : Mafia Romance
CAMA- one more Kiss : Mafia Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:30 Uhr
Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1)
Lumberjack Lagoon Die Kollecktion: holzfaller eins bis sechs (Elsie James Deutsche Sammlungen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:38 Uhr
Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1)
Vegas Love (Crawford Brothers - Deutsch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:11 Uhr
Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2)
Broken Love (Crawford Brothers - Deutsch 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:08 Uhr
I hate you, Honey (Catch me 1)
I hate you, Honey (Catch me 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:10 Uhr
Ein Mann für eine Nacht
Ein Mann für eine Nacht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 06:14 Uhr
Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1)
Alien Warrior - Colliding Worlds: Dark Alien Romance (Crashed on Earth 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:53 Uhr
Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1
Drachenküsse im Mondschein: Mein Feuer in deinem Lied 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 08:10 Uhr
Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1)
Mating Fever – Drachenfieber: Meister der Flamme (Paarungsfieber Drachenwandler Liebesroman 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 04:25 Uhr
Abseits der Zeit
Abseits der Zeit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:34 Uhr
Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe)
Autorenzeilen und Vampire (Ravens Hollow Investigations – Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 04:45 Uhr
MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische
MacTavish & Scott - Das Geheimnis von Oxburn Castle: Die Lady Detectives von Edinburgh (Schottische
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 03:55 Uhr
The True Story: Kriminalroman
The True Story: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 03:50 Uhr
Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer
Blutige Jagd: Der erste Fall für das Stuttgarter Duo Anna Benz und Markus Hauer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:52 Uhr
DAS UNAUSSPRECHLICHE
DAS UNAUSSPRECHLICHE
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 05:29 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige