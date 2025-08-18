Magische Abkühlung: Harry-Potter-Lego-Edition lässt euch schon beim Bauen frösteln

Ab September könnt ihr Hogsmeade selbst zusammenbauen – mit einem winterlichen Lego-Set.

Lego bringt ein neues, detailreiches Harry-Potter-Set auf den Markt, das euch direkt ins verschneite Hogsmeade versetzt. Mit sieben Gebäuden, 12 Minifiguren und zahlreichen Anspielungen auf die Filme dürfte es nicht nur Fans der Reihe, sondern auch leidenschaftliche Baumeister begeistern.

Schnee, Butterbier und Zauberladen-Charme

Für Lego Insiders startet der Vorverkauf der Sammleredition Dorf Hogsmeade (Nr. 76457) am 1. September 2025. Alle anderen können ab dem 4. September zugreifen. Bei einem Preis von 379,99 Euro müsst ihr für dieses Set etwas tiefer in die Tasche greifen, doch dafür bekommt ihr 3.228 Teile, darunter 12 Minifiguren: von Harry, Ron und Hermine bis zu Professor McGonagall und Aberforth Dumbledore (bei Lego ansehen).

Praktisch: Die Gebäude sind im gleichen Maßstab wie die Winkelgasse und Gringotts gehalten, sodass sie sich perfekt in bestehende Harry-Potter-Szenen integrieren lassen. Neben Klassikern wie dem Honigtopf und Die drei Besen feiern auch Zonkos Scherzartikelladen und der Eberkopf ihr Lego-Debüt.

Für erwachsene Fans und Detailjäger

Wer genauer hinschaut, entdeckt in der Sammleredition viele liebevoll umgesetzte Filmreferenzen – von Explodierende Bonbons über das Ariana-Dumbledore-Porträt mit geheimem Durchgang bis hin zu einer Pferdekutsche. Schneebedeckte Dächer, schiefe Fenster und krumme Schornsteine verleihen dem Set den authentischen Hogsmeade-Look. Eine ideale Gelegenheit, die eigene Vitrine um ein winterliches Stück Magie zu erweitern.

Übrigens läuft bei Lego aktuell eine Aktion: Wer bis zum 21. August 2025 für mindestens 150 Euro einkauft, erhält einen Baby-Astronauten im Wert von 19,99 Euro gratis dazu. Für das neue Harry-Potter-Set gilt die Aktion wegen des späteren Release-Termins zwar nicht, aber vielleicht findet sich ja noch ein anderes Wunschprodukt. Ab 2026 gibt es übrigens ein großes Comeback für Star-Wars-Fans.