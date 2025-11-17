„Main Character Energy“: Das steckt hinter dem viralen Jugendwort

In sozialen Netzwerken wie „X“, „Instagram“ oder TikTok ist immer wieder von „Main Character Energy“ die Rede. Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Main Character Energy": Was bedeutet das in der Jugendsprache?

„Main Character Energy“ ist ein Begriff aus der Jugendsprache und Social-Media-Kultur, der beschreibt, dass jemand sich verhält, als wäre er oder sie die Hauptfigur in einem Film, einer Serie oder einer Geschichte. Der Ausdruck wird oft humorvoll oder bewundernd benutzt. Menschen mit „Main Character Energy“ wirken, als würden sie ihr Leben besonders bewusst, selbstbewusst oder dramatisch inszenieren – so, als ob sich alles um sie dreht oder als ob jede Szene ein bedeutender Moment wäre. Einige Beispiele dafür:

Das ist der „Main Character“

Um den Begriff richtig zu verstehen, hilft es, zuerst „Main Character“ zu erklären. In Filmen oder Büchern ist der „Main Character“ die zentrale Figur, um die sich die gesamte Handlung dreht. Sie steht im Mittelpunkt, hat eine besondere Story, erlebt Höhen und Tiefen und ist oft besonders interessant oder charismatisch dargestellt. Übertragen auf die reale Welt bedeutet das: Wer als „Main Character“ bezeichnet wird, wirkt wie die wichtigste Person in der eigenen „Lebensgeschichte“, manchmal übertrieben selbstbewusst, manchmal einfach nur sehr präsent. Wer zwischenzeitlich seine „böse“ Seite zeigen will, startet den sogenannten „Villain Arc“.

Das steckt hinter dem Slang-Begriff

„Main Character Energy“ geht einen Schritt weiter. Es beschreibt nicht nur die Person selbst, sondern vor allem die Ausstrahlung. Jemand mit dieser Energie:

bewegt sich selbstbewusst,

trifft Entscheidungen mit einer gewissen Dramatik oder Bedeutung,

lebt Momente bewusst und stilisiert,

inszeniert Situationen so, als wären sie filmreif,

oder nimmt sich selbst sehr ernst, manchmal auch ironisch.

Ein klassisches Beispiel ist ein TikTok-Video, in dem jemand bei Sonnenuntergang durch die Stadt läuft, Kopfhörer trägt und so wirkt, als würde die Szene Teil eines Films über sein Leben sein. Auch Alltagssituationen wie Kaffee trinken, Bahnfahren, Spazierengehen werden plötzlich zu „Main Character Momenten“.

Der Begriff kann positiv gemeint sein, etwa als Kompliment für Selbstbewusstsein oder Individualität. Er kann aber auch leicht ironisch verwendet werden, wenn jemand sich zu sehr in den Mittelpunkt stellt oder dramatisiert.