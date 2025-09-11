Marktanteil fällt weiter: Elon Musk fährt Tesla in die Krise

Tesla lässt sich links und rechts überholen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Jetzt verliert Tesla auch noch in seinem wichtigsten Markt an Boden. In den USA fiel der Marktanteil im August erstmals seit 2017 unter die 40-Prozent-Marke. Während andere Hersteller mit neuen Modellen und attraktiven Angeboten punkten, stagniert Teslas überaltertes Portfolio.

Anzeige

USA: Tesla verliert erneut Marktanteile

Laut neuen Daten von Cox Automotive hielt Tesla im August nur noch 38 Prozent des US-Markts für Elektroautos. Vor wenigen Jahren lag der Anteil noch bei über 80 Prozent. Bereits im Juli verzeichnete Tesla mit einem Rückgang von 6 Prozentpunkten den bislang größten Einbruch seit Jahren.

Die Konkurrenz schläft unterdessen nicht: Hersteller wie Hyundai, Kia, Toyota und Honda steigerten ihre Verkaufszahlen im Juli in den USA um bis zu 120 Prozent. Das lag vor allem an starken Rabatten und neuen E-Auto-Modellen.

Besonders deutlich wird Teslas Misere am Beispiel des VW ID.4. Volkswagen konnte den Absatz des Autos in den USA im Juli im Vergleich zum Vormonat um über 450 Prozent steigern. Tesla hingegen wuchs im August nur noch um 3,1 Prozent, während der Gesamtmarkt gleichzeitig um 14 Prozent zulegte (Quelle: Reuters).

Tesla: Roboter statt günstiger E-Autos

Während andere Autobauer kontinulierlich neue Elektroautos auf den Markt bringen, richtet Tesla den Blick lieber auf Robotaxis und humanoide Roboter. Pläne für günstigere Modelle wurden gestrichen oder immer wieder verschoben.

Anzeige

Die letzten echten Produktneuheiten, wie das Model Y, liegen mittlerweile Jahre zurück. Der oft als bizarr wahrgenommene Cybertruck konnte auch nicht an frühere Verkaufserfolge anknüpfen.

Tesla-CEO Elon Musk setzt unterdessen auf eine ganz eigene Zukunftsvision für sein Portemonnaie und hofft auf ein mögliches Gehaltspaket von einer Billion US-Dollar, das an einen Unternehmenswert von 8,5 Billionen US-Dollar gekoppelt ist. Investoren sind aber auch aus anderen Gründen zunehmend nervös. Die Tesla-Margen sinken, der Preiskampf nimmt zu und das Image bröckelt weiter.