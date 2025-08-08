Marodes Deutschland: Pendler trifft es gleich doppelt

Baustellen, Sanierungsstau und Milliardenlücken: Pendler spüren die Folgen täglich.

Nicht nur die Deutsche Bahn kämpft mit maroden Gleisen und kaputten Brücken. Auch auf deutschen Fernstraßen häufen sich die Schäden. Die Probleme sind riesig – und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Bahn: Milliardenbedarf und kaum Fortschritt

Das deutsche Schienennetz ist überlastet und oft in schlechtem Zustand. Laut der Bundesregierung sind derzeit 17.285 Kilometer Gleise sanierungsbedürftig. Das entspricht fast einem Drittel des gesamten Netzes. Hinzu kommen 1.156 Brücken in der schlechtesten Zustandskategorie.

In den kommenden sechs Jahren will die Bahn rund 4.000 Kilometer sanieren. Das entspricht jedoch nur etwa 10 Prozent des Netzes. Gleichzeitig beziffert Bahnchef Richard Lutz den Investitionsbedarf auf rund 100 Milliarden Euro. Wie dieser ab 2029 finanziert werden soll, ist unklar.

Politisch sorgt vor allem der Streit um einen Infrastrukturfonds für Stillstand: Befürworter sehen darin den einzigen Weg, langfristige Projekte abzusichern, Kritiker verweisen auf das Haushaltsrecht und die Schuldenbremse (Quelle: Tagesschau).

Risse, Löcher und zu wenig Tempo

Auf den Straßen sieht es kaum besser aus. Laut Angaben des Bundesverkehrsministeriums sind 25.000 Kilometer Fernstraßen in Deutschland beschädigt. Besonders betroffen sind Bundesstraßen: 33 Prozent der Fahrstreifen (oder rund 13.600 Kilometer) sind reparaturbedürftig. Auf Autobahnen liegt der Anteil bei 19 Prozent, also etwa 11.000 Kilometern.

Im vergangenen Jahr wurden lediglich 212 Brücken-Teilbauwerke an Autobahnen erneuert, bei insgesamt rund 4.000 Bauwerken in schlechtem Zustand. „In diesem Schneckentempo brauchen wir fast 20 Jahre – nur für die Brücken“, kritisiert der Linken-Politiker Dietmar Bartsch. Er sieht in der maroden Infrastruktur nicht nur ein Ärgernis für Bürger, sondern auch einen Standortnachteil für die Wirtschaft (Quelle: heise online).

Das Ministerium erklärt, dass „sanierungsbedürftig“ nicht zwingend einen Totalschaden bedeutet. Die Spannbreite reicht von kleineren Ausbesserungen der Fahrbahnoberfläche bis zur vollständigen Erneuerung.

