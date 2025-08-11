Massenweise Kritik gelöscht: Google verpasst Nutzern einen Maulkorb

Selbst sachliche Erfahrungsberichte verschwinden plötzlich.

Immer mehr Nutzer berichten, dass Google negative Bewertungen löscht, selbst wenn sie auf echten Erlebnissen basieren. Unternehmen können Bewertungen nämlich relativ einfach entfernen lassen. Dabei trifft es aber auch völlig berechtigte Kritik, wie sich zeigt.

Google: Kritik an gelöschten Bewertungen

So wie einem Gast aus Hamburg ergeht es einigen Nutzern: Nach über anderthalb Stunden Wartezeit verließ er ein Restaurant und vergab anschließend nur einen Stern. Wenig später war der negative Eintrag bei Google aber wieder verschwunden. Grund war eine Beschwerde des Lokals wegen „Diffamierung“.

Solche Fälle häufen sich. Auch Berichte über rohes Essen, unfreundlichen Service oder falsche Preisangaben verschwinden – selbst wenn Fotos oder genaue Details vorhanden sind. Google verweist in diesem Zusammenhang auf seine Richtlinien, nach denen Rezensionen auf echten Erfahrungen basieren müssen. 2024 entfernte das Unternehmen weltweit über 240 Millionen Beiträge, heißt es. Verbraucherschützer kritisieren jedoch, dass dabei auch einige seriöse Bewertungen verloren gehen.

Löschagenturen und Hürden für Betroffene

Was dabei sicher nicht alle wissen: Eine wachsende Branche verdient am Entfernen unliebsamer Bewertungen. Löschagenturen versprechen Restaurants, Ärzten oder Werkstätten, schlechte Einträge schnell und günstig loszuwerden. Schon ab zehn Euro pro Fall soll die negative Bewertung verschwinden, teils werden auch Paketpreise angeboten. Dabei melden sie anscheinend systematisch alle negativen Rezensionen, in der Hoffnung, dass sich nur wenige Betroffene wehren (Quelle: FAZ).

Zwar können Nutzer innerhalb von sechs Monaten Einspruch einlegen und Belege wie Rechnungen oder Fotos hochladen, doch in der Praxis scheitert es oft am fehlenden Nachweis oder am hohen Aufwand. Wer nicht reagiert, dessen Beitrag bleibt dauerhaft gelöscht. Verbraucherschützer raten daher, sich nicht allein auf Sternebewertungen zu verlassen, sondern mehrere Plattformen zu vergleichen und gezielt auch die negativen Einträge zu lesen.

Auch mir passiert So etwas ist zuletzt auch mir passiert. Eine harte, aber durchaus faire – und vor allem wahrheitsgemäße – Rezension zu einer Arztpraxis wurde entfernt. Der Aufwand, dagegen Einspruch einzulegen, war mir aber zu groß – und genau darauf spekulieren solche Lösch-Aktionen wohl. Kaan Gürayer

