Massiver Rückruf bei Mercedes: Über 60.000 Autos allein in Deutschland betroffen

Aktuell trifft es mit einem bekannten und schwerwiegenden Fehler den deutschen Autobauer aus Stuttgart. Welche Mercedes-Modelle sind vom Rückruf betroffen?

Rückruf gestartet: Fehlerhafte Takata-Airbags auch bei Mercedes verbaut

Der Stuttgarter Automobilhersteller soll bei einem Tausch des Fahrer-Airbags einen fehlerhaften Gasgenerator vom Fabrikat Takata eingesetzt haben. Bei diesem besteht die Gefahr, dass er platzen könnte, wenn der Airbag auslöst.

Die Airbags könnten bei einem Unfall demnach nicht ihre korrekte Schutzfunktion erfüllen, sich unkontrolliert entfalten, und Metallteile des Gasgenerators könnten sich lösen und die Insassen verletzen.

Das Problem trifft zahlreiche Autobauer: Anfang des Jahres startete Audi einen Rückruf aufgrund des gleichen Airbag-Problems.

Diese Modelle sind betroffen

Wie das rnd berichtet, ruft Mercedes derzeit 223.000 Einheiten weltweit zurück. Auf Deutschland entfallen laut KBA (Kraftfahrtbundesamt) 60.245 Fahrzeuge.

Im Einzelnen geht es um die Van-Modelle Vito und Viano. Betroffen sind Fahrzeuge, die zwischen dem 3. Dezember 2002 und dem 24. Februar 2006 vom Band gelaufen sind.

Was müssen Halter jetzt wissen?

Die Rückrufcodes von Mercedes lauten 9192111 und 9192112, die KBA-Referenznummer ist 15198R. Betroffene Fahrzeughalter können die Daten aber auch per Rückrufdatenbank der KBA abrufen.

Laut KBA wird Mercedes den Airbag austauschen. Halter der betroffenen Modelle werden schriftlich benachrichtigt. Der Werkstattaufenthalt soll ungefähr eine Stunde dauern, die Instandsetzung wird kostenlos durchgeführt.

Mercedes musste bereits Fahrzeuge zurückrufen

Schon im März letztens Jahres musste der Autobauer mehrere Baureihen in die Werkstätten holen. Bei einem gigantischen Rückruf von über 500.000 Fahrzeugen mussten Halter wegen eines Fehlers an der Lenkung den Weg in die Werkstatt antreten.

Allerdings war das auch nicht der einzige Rückruf, den Mercedes 2024 verlauten ließ. Im Juli desselben Jahres folgte die nächste Hiobsbotschaft für betroffene Halter – wegen Brandgefahr im Motorraum.

