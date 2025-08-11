Matte Auto-Scheinwerfer polieren: Was erlaubt ist und wann Probleme mit dem TÜV drohen

Auch Autoscheinwerfer vergilben mit der Zeit und leuchten nicht mehr so stark wie zu Anfang. Autofahrer polieren dann häufig ihre Scheinwerfer. Aber ist das erlaubt? Wir klären euch auf.

Scheinwerfer verlieren mit der Zeit an Kraft

Eine funktionsfähige Beleuchtung eures Fahrzeugs ist für die Sicherheit auf den Straßen von entscheidender Bedeutung. Ohne diese ist eine TÜV-Erteilung oder Erneuerung nicht möglich. Wenn die Scheinwerfer aber mit der Zeit an Kraft einbüßen, weil sie vergilben oder verkratzt sind, versuchen Autobesitzer häufig, ihre Fahrzeuge selbst aufzubereiten.

Doch was sagt der ADAC dazu und was muss beachtet werden, damit es nach der Do-it-yourself-Aufbereitung nicht zu Problemen mit dem TÜV kommt?

Typgenehmigte Bauteile – Scheinwerfer gehören dazu

Laut Angaben des ADAC wurden seit den 1990er-Jahren die meisten Glasscheinwerfer durch Kunststoffscheinwerfer ersetzt, unter anderem, weil diese als stabiler und weniger zerbrechlich gelten. Gleichzeitig neigen sie aber dazu, schneller an Kraft zu verlieren und zu vergilben.

Autos bestehen unter anderem aus sogenannten typgenehmigten Bauteilen, zu denen auch die Fahrzeugscheinwerfer gehören. Diese werden in besonderer Weise vor ihrer Genehmigung geprüft. Moderne Kunststoffscheinwerfer haben zwar eine Kratzschutzschicht, im Laufe der Zeit kann diese aber durch Umwelteinflüsse wie Hagel, Salz und UV-Strahlen an Wirkung verlieren.

Eigenständige Aufbesserung nicht erlaubt

Der ADAC zitiert auf seiner Homepage das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, welches die eigenständige Instandsetzung von Scheinwerferabdeckungen für unzulässig erklärt. Im schlimmsten Fall kann die Bearbeitung der Scheinwerfer dazu führen, dass das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wird.

Wenn ihr also Probleme mit euren Scheinwerfern habt, solltet ihr den meist kostspieligen Weg über eine Werkstatt gehen – oder euch genehmigte Ersatzteile besorgen.

