Maus, Tastatur, Controller: Dieser Adapter macht euren Rechner zum Bluetooth-Hub

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen Bluetooth-Adapter, der bis zu fünf Geräte gleichzeitig mit eurem Rechner verbindet. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.

Der Bluetooth-Adapter vom Hersteller Ugreen unterstützt den Bluetooth-Standard 5.4 sowie die EDR-Technologie mit Dual-Mode-Unterstützung für Bluetooth 5.4 Low Energy (BLE). Der Adapter ist abwärtskompatibel mit Bluetooth 5.3 / 5.2 / 5.1 / 5.0 und bei Amazon zum Preis von nur 5,98 Euro statt 9,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Bluetooth-5.4-Adapter

Was bietet der Bluetooth-Adapter von Ugreen?

Verbindung von bis zu fünf Geräten gleichzeitig

Einfache Installation

Breite Kompatibilität

Große Reichweite

Audioqualität bei Kopfhörern nicht immer optimal

Dadurch, dass der Bluetooth-Adapter Plug & Play unterstützt, könnt ihr ihn direkt nach dem Anschluss an einen Rechner verwenden, ohne dass zuvor die Installation eines Treibers erforderlich wäre. Durch die Unterstützung des Bluetooth-5.4-Standards bietet der Adapter eine große Reichweite.

Der Bluetooth-Adapter von Ugreen weist eine niedrige Latenz auf und ist kompatibel mit Mäusen, Tastaturen, Kopfhörern, Controllern und anderen Bluetooth-Geräten.

Für wen eignet sich der Bluetooth-Adapter von Ugreen?

Der Bluetooth-Adapter von Ugreen lohnt sich für alle, die mehrere Geräte mit ihrem PC oder Laptop verbinden möchten. Ein weiterer Einsatzzweck ist die Nachrüstung eines älteren Computers mit Bluetooth. Highlights des Adapters sind die unkomplizierte Verwendung, die geringe Latenz und die Abwärtskompatibilität zu älteren Bluetooth-Standards.

Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußerten sich positiv über den Bluetooth-Adapter von Ugreen und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,3 von 5 Sternen bei über 1.500 Bewertungen. Hervorgeheben werden von den Rezensenten unter anderem die einfache Installation, die breite Kompatibilität, die stabile Verbindung und die hohe Reichweite des Bluetooth-Adapters. Allerdings bemängeln einige Rezensenten, dass die Audio-Qualität bei der Verbindung von Kopfhörern zu wünschen übrig lässt.

Ugreen Bluetooth-5.4-Adapter

