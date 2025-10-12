Maximales Datenvolumen zum Minimalpreis: So günstig bekommt ihr gerade 40 GB Datenvolumen

Auf sim24.de findet ihr momentan einen Tarif zu einem besonders fairen Preis. Für 7,99 Euro im Monat bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat zusammen mit 40 GB 5G-Datenvolumen. Zudem könnt ihr bei Bedarf auch monatlich kündigen. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nur für begrenzte Zeit bietet sim24.de einen besonders preiswerten SIM-only-Handytarif an: Ihr erhaltet 40 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate für nur 7,99 Euro pro Monat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist auch monatlich kündbar verfügbar und somit ideal für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen flexiblen Tarif suchen. Bei Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt zudem der Anschlusspreis. Dieses Angebot ist jedoch nur bis zum 14. Oktober 2025 verfügbar.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: sim24.de (Drillisch)

40 GB 5G -Datenvolumen (max. 100 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Datenautomatik: ja (abschaltbar)

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?

Das Angebot ist perfekt für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und den passenden Tarif dazu suchen. Für nur 7,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das ideal für den täglichen Gebrauch ist: EU-Roaming für eure Reisen sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate, mit der ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben könnt.

Mit 40 GB Datenvolumen könnt ihr den ganzen Monat über problemlos surfen, unterwegs Musik hören, Filme streamen oder chatten. Falls ihr dennoch mehr Daten benötigt, bietet sim24.de zusätzliche Optionen an.

