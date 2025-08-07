Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Mazda von früher bis heute: So sehr hat sich das Logo in mehr als 100 Jahren verändert

Lars Harms
Lars Harms
2 min Lesezeit
Das Mazda-Logo.
Das Mazda-Logo hat sich im Laufe der Jahre verändert.
Markenlogos sind Teil unseres Alltags. Wir sehen sie überall – in Supermärkten, im Internet, auf der Straße. Ein bekanntes Logo ist auch das des japanischen Autofabrikanten Mazda.

Wir zeigen euch, wie sich das Mazda-Logo in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt und verändert hat.

#1 Das Logo ab 1927

Das erste Mazda-Logo ab 1927.
Mit diesem Logo fing alles bei Mazda an.
Mazda wurde 1920 in Hiroshima gegründet. Das hier gezeigte Logo wurde seit 1927 verwendet. Es soll den ständigen Drang des Unternehmers Jujiro Matsuda nach Entwicklungen und sein Streben nach vorne symbolisieren.

#2 Neues Logo ab 1931

Der Name wurde 1931 ins Logo eingeführt.
1931 war es Zeit für ein neues Logo.
Schon 1931 wurde ein neues Logo eingeführt. Diesmal mit dem neuem Namen Mazda im Mittelpunkt. Mazda ist dabei der Name des altpersischen Gotts des Lichts und des Ursprungs der Kulturen Ahura Mazda. Gleichzeitig wird der Name des Unternehmenschefs Matsuda im Japanischen ähnlich ausgesprochen wie Mazda.

#3 Von 1936 bis 1959

Das Logo von 1936 bis 1959 wurde durch Hiroshimas Stadtwappen geprägt.
Das neue Logo symbolisiert unter anderem Agilität.
Doch schon fünf Jahre später wurde ein neues Logo eingeführt, das auf den dreirädrigen Fahrzeugen zu sehen war. Das Logo wurde durch das Wappen der Stadt Hiroshima geprägt und in der Mitte sind drei „M“ zu erkennen. Für den Markennamen Mazda, die aber auch Agilität, Geschwindigkeit und die Fähigkeit neue Höhen zu erreichen, symbolisieren.

#4 Weiteres Logo ab 1954

Zusätzlich wurde ein Logo bestehend aus dem Markennamen eingeführt.
Das Logo wurde für den internationalen Markt entworfen.
Ab 1954 wurde ein zweites Logo genutzt, das vor allem das internationale Publikum erreichen sollte.

#5 1959 bis 1975

1959 bis 1975 prägte ein neues Logo die Autos der Japaner.
Mazda konnte internationale Erfolge feiern.
Ursprünglich war es nur für den Mazda R360 geplant, aufgrund des Erfolgs des Fahrzeugs wurde es dann auch auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet. Bis 1963 wurden über eine Million Fahrzeuge mit dem neuen Logo verkauft und es blieb bis 1975 das Firmenlogo.

#6 1975 bis 1997

Das ab 1975 verwendete Logo ähnelt dem heutigen.
In den 1970er Jahren wurden Markenlogos insgesamt einfacher, weniger dekorativ.
Das damals verwendete Logo ist dem heutigen sehr ähnlich und wurde 1975 eingeführt. Weg von dem verspielten Logo, hin zum einfachen Logo. Bis 1997 prägte es den japanischen Autohersteller.

#7 Paralleles Logo ab 1992

Ab 1992 wurde wieder ein Bild als Logo gewählt.
In den 1990er kehrte Mazda zum Bildlogo zurück.
Ab 1992 wurde ein zweites Symbol genutzt, da der Wunsch nach einer Bildmarke wieder aufgekommen war. Der Ring symbolisiert den Lichtkreis, Flügel und eine Sonne, die die Kreativität des Autobauers darstellen soll. Zunächst sah es dem Renault-Logo ähnlich, weshalb das Mazda-Logo modifiziert werden musste.

#8 Neues Design ab 2015

2015 kehrte Mazda zum leicht modifizierten alten Logo zurück.
Die Unternehmensfarbe ist Blau.
2015 entschieden sich die Japaner wieder zurück zum alten Logo der 1970er und 1980er Jahre zu gehen. Das Logo wurde leicht modernisiert. Mit der blauen Umrandung des Markennamens will Mazda Purismus und Gradlinigkeit darstellen.

#9 Seit 2018

Seit 2018 gibt es eine leicht modifizierte Version des Logos.
Das ist das aktuelle Logo-Design.
Das Mazda-Logo, welches seit 2018 verwendet wird, unterscheidet sich kaum vom 2015 eingeführten Logo. Die Schatten sind etwas dunkler und die Umrandung des Namens ist nun schwarz, nicht mehr blau.

